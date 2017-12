Pediatres aconsellen vigilar els àpats nadalencs per alt risc de reaccions al·lèrgiques en els nens

Causada per aliments com fruits secs, peix o marisc.





Els pediatres al·lergòlegs han recomanat vigilar els àpats nadalencs pel major risc de reaccions al·lèrgiques que tenen els nens ja que proven molts aliments per primera vegada com, per exemple, fruita seca, peix o marisc.





I és que, l'al·lèrgia alimentària infantil al peix se situa en el 12,6 per cent i al marisc al 7,4 per cent.





A més, segons estudi espanyol publicat aquest any a la revista de 'Al·lergologia et Immunopathologia', de la Societat Espanyola d'Immunologia Clínica, Al·lergologia i Asma Pediàtrica (SEICAP), l'al·lèrgia als fruits secs ia l marisc és més freqüent en nens majors de 14 anys, mentre que la del peix és més habitual en nens més petits.





"Es tracta d'aliments molt consumits en les festes nadalenques de manera que, a més de prendre precaucions amb els nens ja diagnosticats, és important vigilar les primeres ingestes i estar alerta davant el mínim símptoma que després es pugui produir.





AL·LÈRGIA ALS FRUITS SECS





L'al·lèrgia als fruits secs és una de les més freqüents, per la qual cosa és important no només no consumir-los, sinó llegir bé els etiquetats d'aquells productes que puguin contenir-los com galetes, torrons, polvorons, pans o tortells ", ha explicat el coordinador del Grup de Treball d'Al·lèrgia Alimentària de la SEICAP, Luis Echeverría.





L'al·lèrgia als peixos depèn de a quin proteïnes tingui el menor al·lèrgia, pel que podran tenir al·lèrgia a un sol tipus de peix, a una família oa tots en general.





A l'hora de seguir una dieta en els casos ja diagnosticats, es recomana evitar també tots aquells plats que es preparin amb aquest aliment, com sopes i arrossos; així com els ous o oli de peix, o fins i tot el marisc, que pot haver entrat en contacte amb aquest en la peixateria.





"A més, serà convenient prestar atenció al moment de cuinar-lo. Tot i que no vagin a menjar-ho, hi ha casos en què la sensibilització és tan alta que només amb inhalar el fum que desprenen a cuinar poden patir una reacció", ha avisat l'expert.





Quant als mariscs, hi ha tres grups, el dels crustacis, que inclou gambes, escamarlans, crancs i similars; els cefalòpodes, com el calamar, la sípia o el pop; i els mol·luscs de closca, com els musclos, les cloïsses o similars.





Es pot tenir al·lèrgia a un o diversos d'aquests grups de marisc per la qual cosa es recomana evitar-tots fins que es realitza l'estudi per part del pediatre al·lergòleg i, fins i tot, no tocar-los.





LLEGIR ELS ETIQUETATS









Per tal de tenir un Nadal "feliços i segures" des SEICAP s'ha aconsellat informar la persona encarregada de fer el menjar sobre les al·lèrgies alimentàries dels nens; llegir els etiquetatges dels productes per saber identificar aliments que poden estar ocults i cuinar receptes amb aliments que puguin menjar tots els convidats.