Les dades del 21D: Es dispara el vot des de l'estranger, baixa el nacional i es coneixerà el recompte de cada mesa electoral

Enric Millo ha facilitat les dades de la jornada electoral.





El delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, ha advertit avui que els recomptes paral·lels a les eleccions del 21D no seran vàlids, ja que l'únic amb garanties serà l'oficial.





Per primera vegada en una cita amb les urnes s'oferiran també les dades sobre les actes de cadascuna de les 8.247 meses electorals.





Així ho ha explicat Millo en una roda de premsa al costat del secretari tècnic del Ministeri d'Interior, Antonio Puigserver, en ser preguntat pel recompte paral·lel de les eleccions autonòmiques a Catalunya.





Millo ha indicat que no li consta oficialment aquesta pretensió d'establir un recompte paral·lel, però ha deixat clar que, si es fes, "en cap cas tindria validesa", ja que no oferiria "cap garantia".





VOT PER CORREU DES D'ESPANYA





Més de 70.350 catalans residents a diferents punts d'Espanya han votat per correu a les eleccions catalanes d'aquest dijous, el que suposa una caiguda del 27% en relació amb el vot per correspondència de fa dos anys.





El termini per votar per correspondència el 21D va acabar a les 14 hores de dimarts i, segons les dades de Correus, més de 70.350 electors van dipositar les seves paperetes a les oficines del servei postal.





En les eleccions de fa dos anys, el vot per correu va ser l'opció escollida per 97.445 electorals, fet que suposa un descens del 27% en els comicis d'aquest dijous.





En aquesta caiguda de la participació per correu podria influir el fet que, a diferència d'anteriors ocasions, aquestes eleccions no se celebren en cap de setmana, sinó en dia laborable en què els electors tenen un permís retribuït de quatre hores per poder apropar-se als col·legis electorals.





A les xifres es recullen els vots que efectivament van arribar a les urnes, i no les peticions de vot, ja que no totes les sol·licituds s'acaben traduint en enviaments.





De fet, el 2015 hi va haver 107.421 peticions de vot per correu que es van concretar en aquests 97.445 sobres esmentats i aquest any hi ha hagut 78.876 sol·licituds (un 26,5% menys) que al final han suposat les més de 70.350 paperetes.





DESDE L'ESTRANGER









A dia d'avui, el nombre de sol·licituds de vot de catalans residents a l'estranger acceptades és de 39.521, 1 81,53% més que les acceptades per als comicis del 2015.





D'altra banda, mentre el vot a l'estranger creix, el vot per correu des de l'Estat disminueix respecte al 2015, amb un total de 78.876 sol·licituds acceptades, versus les 107.421 de l'27S.