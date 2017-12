L'excés de menjar calòric altera una regió cerebral associada a les addiccions

Aliments calòrics.





El consum prolongat d'aliments altament calòrics i apetitosos provoca canvis importants en la funcionalitat del nucli accumbens del cervell, vinculat a addiccions.





Segons un estudi liderat per científics de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, aquests canvis tenen un impacte profund en les conductes alimentàries i són degudes a l'activació de la microglia i de processos inflamatoris en aquesta regió cerebral.





Per a l'estudi, un grup de ratolins va ser exposat al que els experts consideren una 'dieta de cafeteria', és a dir, accés il·limitat a menjar estàndard i xocolatines amb alt valor calòric.





L'equip científic liderat per Miquel Martín i Rafael Maldonado ha comprovat que aquesta dieta provoca l'activació de la microglia, les cèl·lules inflamatòria del cervell, en una regió important del sistema de recompensa i que té un paper crucial en el desenvolupament de conductes addictives, com és el nucli accumbens.





"En un cervell sa, la microglia s'encarrega d'eliminar sinapsis no desitjades per ajudar a la maduració dels circuits neuronals, però, si la poda sinàptica no funciona correctament, pot resultar en una pèrdua excessiva sinapsis, com succeeix, en l'Alzheimer" , ha dit Martín.





La inflamació crònica induïda per la microglia afecta les connexions neuronals del nucli accumbens, afavorint l'addicció al menjar i l'augment de pes excessiu.





Els investigadors van tractar als ratolins amb un inhibidor de la microglia, i els rosegadors van respondre al tractament amb la disminució de la ingesta d'aliments i la reducció de l'augment de pes.





Per a Martín, la identificació d'aquest procés neuroinflamatorio posa de manifest "la importància dels circuits de recompensa en les alteracions del comportament que condueixen a l'obesitat", i suggereix l'interès per la resposta neuroinflamatòria com a possible diana per tractar l'obesitat.