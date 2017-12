Participació rècord per sobre del 81% en una jornada electoral marcada per les cues

Cues per votar a les eleccions del 21D.





La participació en les eleccions catalanes ha batut rècord en uns comicis autonòmics a Catalunya amb el 81,95% dels 5.554.394 catalans anomenats a les urnes, un resultat que se situa set punts per damunt respecte als comicis del 27 de setembre de 2015.



El delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, ha dit en roda de premsa que els resultats mostren "un Parlament plural que obliga a un treball i esforç de les diferents forces polítiques per aconseguir la futura designació d'un Govern per Catalunya".



I és que Cs ha aconseguit 37 escons, JuntsxCat 34, ERC 32, PSC 17, el grup de CatComú-*Podem s'ha fet amb 8 diputats, mentre que la CUP ha aconseguit quatre i el PP, tres.



"Em correspon felicitar al partit guanyador d'aquestes eleccions, Cs", ha dit Millo, que també ha destacat el caràcter exemplar dels comicis, en els quals la ciutadania ha participat donant, ha dit, una mostra de civisme.



PER PROVÍNCIES



La participació ha pujat en totes les províncies catalanes: Barcelona ha registrat un 82,32% enfront del 75,03% de 2015; Girona un 81,53% enfront d'un 75,94%; Lleida un 80,61% enfront d'un 73,63%, i Tarragona un 80,38% enfront d'un 74,19%.



Millo ha estat acompanyat en la seva intervenció pel secretari general tècnic del Ministeri de l'Interior, Juan Antonio Puigserver, que ha assenyalat la caiguda de l'abstenció, passant d'un 25,05% en 2015 a un 18,06% en aquestes eleccions.



CUES



En alguns collegis de Catalunya han registrat cues de votants per participar en les eleccions autonòmiques.



És la situació que s'ha produït en el collegi Escolàpies de Sant Martí i en La Salle del barri de Gràcia, tots dos a Barcelona, i que s'ha repetit en molts altres punts de votació de la geografia catalana, que han obert a les 09.00 hores.