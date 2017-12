Puigdemont: Els comicis demostraran "la força d'un poble irreductible"

Puigdemont roman a Brussel·les









El candidat de JuntsxCat a les eleccions catalanes d'aquest dijous, Carles Puigdemont, ha valorat els comicis que es desenvolupen des de les 09.00 hores des del seu perfil de Twitter: "Avui demostrarem de nou la força d'un poble irreductible".





"Que l'esperit l'1 d'octubre ens guiï sempre", ha afegit en un missatge d'aquest mateix dijous, recordant la jornada del referèndum d'independència.









Puigdemont no vota en els comicis perquè es troba a Bèlgica per evitar ser empresonat per la causa que investiga el Govern cessat per presumpta sedició, rebel·lió i malversació per la seva actuació en el procés sobiranista.