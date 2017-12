La revolució de blockchain

Sens dubte, blockchain és un dels termes de moda 2017 en els ambients techies, per descomptat, no perquè aquesta tecnologia s'hagi inventat ni s'hagi donat a conèixer aquest any, sinó perquè cada vegada més mitjans de comunicació generalistes es fan ressò del que funciona en les entranyes de la popular criptomonedabitcóin, que, per cert, és una de les candidates de la Fundació de l'espanyol Urgent a paraula de l'any.





Alguns parlen de blockchain com de la propera revolució tecnològica que ho trastocarà tot, equiparant-la amb avanços de telecomunicacions com la utilització del protocol TCP/IP a Internet. I gairebé tothom coincideix que blockchain resultarà molt útil en àmbits diferents del sector financer, que és on ha conegut les seves primeres aplicacions.





A grans trets, la tecnologia de cadena de blocs pot resultar idònia aplicada a processos que involucren un immens nombre de parts o interlocutors que introdueixen dades, en un entorn caracteritzat per la falta de confiança. Com indica un recent article de Microsoft publicat a Harvard Business Review, si aquestes característiques no són presents, potser és millor utilitzar una base de dades convencional.





CARACTERÍSTIQUES





De manera intuïtiva podem concebre blockchain com un full de càlcul que:





No es pot alterar, les dades un cop introduïts no poden ser canviats.

Es tracta d'un mitjà criptogràficament segur, el que garanteix a l'usuari que les dades no poden ser manipulats.

És un full de càlcul compartida per nombrosos usuaris.

Disposa d'un mecanisme conegut com algorisme de consens que facilita que tots els participants del sistema puguin arribar a un acord per decidir quin bloc representa correctament les transaccions recents de la xarxa.





Com explica Microsoft, sobre aquest full o llibre comptable es poden fer contractes intel·ligents (smartcontracts) que representen processos de negoci, de manera que blockchain no només permet compartir dades fefaents entre moltes parts, sinó també processos de negoci fidedignes.





Més enllà de les transaccions financeres, blockchain ofereix solucions innovadores per a qualsevol sector o activitat que reposi sobre les relacions entre ingents quantitats d'usuaris i l'intercanvi de volums d'informació considerables.





ETHEREUM





Per exemple, Ethereum és una plataforma sobre blockchain destinada a suportar la creació d'acords de contractes intel·ligents entre parells, buscant suprimir la intermediació legal.





Una altra aplicació de les cadenes pot estar en el món de la música en línia. Blockchain podria implicar que cada cançó o pista de so porti inserida un tros de codi de manera que qualsevol que descarregui o escolti aquest tema (a Spotify, iTunes ...) està generant un pagament que s'envia automàticament a tothom que tingui dret a això: compositor, lletrista, productor o intèrpret.





En el camp de l'energia, la companyia nord-americana LO3 Energy ha creat un sistema amb blockchain, Brooklyn Microgrid, perquè els particulars comprin i venguin sense intermediaris energia generada per places solars en llars.