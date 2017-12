Riera (CUP) anima a "votar república"

Carles Riera anima a votar República el 21D









El candidat de la CUP-Crida Constituent, Carles Riera, ha animat aquest dijous a votar república i s'ha mostrat satisfet per la gran participació en els col·legis electorals des de primera hora: "Animem vots a tot, animem a votar república, que significa democràcia ".





Després de la seva votació a l'Escola Pere Quart de Barcelona, on ha lluït un llaç groc a la solapa del seu abric, ha dit que es tracta d'unes "eleccions excepcionals" amb l'aplicació del 155 a Catalunya, la Generalitat intervinguda i part del Govern cessat empresonat oa Bèlgica, fets inèdits a Europa, ha dit.





Ha afirmat que l'augment d'apoderats de la CUP, fins a més de 6.000, mostra una gran mobilització republicana.





Riera ha dit que acceptaran el resultat en cas de victòria dels no independentistes si no es detecten irregularitats, així com s'espera que ho accepti el "bloc monàrquic" en cas contrari.