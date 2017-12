La supervivència del càncer infantil a Espanya s'eleva al 77%

La supervivència del càncer infantil s'eleva al 77%









A Espanya es diagnostiquen cada any uns 1.100 nous casos de càncer en nens menors de 15 anys, però la supervivència ha millorat en els últims anys i s'eleva ja fins a un 77 per cent després de 5 anys, segons dades de la Societat Espanyola d'Oncologia Radioteràpica (SEOR). I en alguns tumors, com l'hepatoblastoma, arriba fins i tot al 83 per cent.





Amb motiu del Dia Nacional del Càncer Infantil que se celebra aquest dijous 21 de desembre aquesta societat científica recorda que en la població pediàtrica el càncer és una malaltia "rara", a causa de la seva major incidència en comparació amb l'edat adulta. Però, malgrat això, és la segona causa de mort per darrere dels accidents de trànsit o les intoxicacions.





Per grups d'edat, els nens entre 1 i 4 anys són els que més pateixen càncer, seguits de 5 a 9 anys, i és una mica més freqüent en nens que en nenes, ha apuntat el coordinador del Grup d'Oncologia Pediàtrica de SEOR, Marta Lloret.





I per tipus de tumor, la leucèmia, els tumors del sistema nerviós central i els limfomes són per aquest ordre els tumors més freqüents i representen més del 60 per cent dels casos diagnosticats. I en els dos primers casos, la supervivència està una mica per sota de la mitjana, ja que un 60 i un 67 per cent respectivament segueixen vius 5 anys després del diagnòstic.





En abordar la incidència del càncer infantil, la doctora Lloret ha precisat que els tumors en el nen són diferents als de l'adult, ja que en la majoria de casos estan causats per trastorns genètics.





"El nen és sa per definició per la qual cosa quan el càncer apareix és causa d'alteracions genètiques principalment, a diferència de l'adult en el qual determinats hàbits de vida relacionats amb l'alimentació, el tabac, el sol poden facilitar el desenvolupament de la malaltia" , ha precisat.





Pel que fa al tractament de la malaltia pròpiament dit, el seu abordatge multidisciplinari a través d'Unitats d'Onco-Hematologia Infantil és essencial per garantir l'assistència adequada i aconseguir els millors resultats, "minimitzant els efectes secundaris tardans en nens i adolescents que pateixen un càncer".





A més, les teràpies han evolucionat en els últims anys i permeten "augmentar el control de la malaltia i la supervivència". Els principals segueixen sent la cirurgia, la quimioteràpia i la radioteràpia, i generalment s'utilitzen de forma combinada "per intentar aconseguir els millors resultats amb la menor repercussió en el desenvolupament futur del nen", ha apuntat.