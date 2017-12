AIAF admet a negociació el nou bo social de l'Ajuntament de Barcelona

AIAF admet a negociació el nou bo social de Barcelona









AIAF, el mercat de renda fixa de Borses i Mercats Espanyols (BME), ha admès a negociació aquest dijous la nova emissió de bons socials que ha llançat l'Ajuntament de Barcelona per import total de 35 milions d'euros, segons ha informat l'operador de els mercats espanyols.





L'emissió s'integra en el mandat atorgat per la Comissió de Govern de l'Ajuntament de la Ciutat Comtal a Crédit Agricole per assessorar, estructurar i col·locar una o diverses emissions de deute per un import màxim global de 86,1 milions d'euros.





L'emissió, que compta amb un venciment a deu anys i un cupó anual del 1,921%, s'emmarca en el pla d'acció municipal 2016-2019, que fixa els objectius de la ciutat per generar desenvolupament social i econòmic sostenible.





Per qualificar un projecte com sostenible la seva fi ha de perseguir objectius de millora en l'accés de la població a serveis essencials, desenvolupament i progrés socioeconòmic, habitatge assequible, generació d'ocupació, eficiència energètica i transport net, prevenció i control de la contaminació o de desenvolupament d'infraestructures per a una gestió sostenible de l'aigua.





Crédit Agricole CIB ha actuat com a entitat estructuradora i únic col·locador, mentre que l'entitat agent i l'agent de pagaments dels bons és Caixabank.





L'Ajuntament de Barcelona compta amb un ràting BBB+, perspectiva positiva, per part de l'agència de qualificació Standard & Poors (S & P Global); BBB +, perspectiva positiva, per Fitch i Baa2, estable, per part de Moody 's, totes elles en grau d'inversió.