El 'grapo' que col·labora amb la Guàrdia Civil diu ara que el cadàver de Cordón va ser enterrat als Pirineus

Busquen les restes de Publio Cordón









El membre del grup terrorista GRAPO Fernando Silva Sande, que col·labora amb la Guàrdia Civil des del 2008, ha rectificat i ara assegura que després de la mort de l'empresari Publio Cordón mentre estava segrestat van portar el cadàver als Pirineus i no a Mont Ventoux com sempre havia mantingut.





Així ho ha indicat Silva Sande en una carta que ha enviat recentment al tribunal de l'Audiència Nacional que va jutjar fa un mes a dos antics companys seus de l'organització terrorista, José Antonio Ramón Teijelo i María Victoria Gómez Méndez, pel segrest de l'empresari saragossà en l'estiu de 1995.





Des que va començar a col·laborar amb la Guàrdia Civil, Silva Sande havia mantingut que els responsables del segrest, inclòs ell, van portar el cadàver a Mont Ventoux, als Alps, per enterrar-lo, però les restes de Cordón mai han aparegut.





SEMPRE HAN BUSCAT A MONT VENTOUX





Silva Sande ha donat en aquests anys diverses possibles ubicacions diferents, però sempre a Mont Ventoux, al·legant que no ho recorda molt bé pel pas del temps i que no coneix bé la zona. Aquest argument el va reiterar també durant el judici, en el qual va apuntar que ell mateix ha acompanyat a la Guàrdia Civil en totes les ocasions en què s'ha intentat recuperar el cos de Cordó, totes elles infructuoses.





Doncs bé, ara el tribunal que ha jutjat a Teijelo i Gómez Méndez explica que, "en el moment de redactar aquesta sentència", Silva Sande "ha enviat un escrit on refereix que van portar el cadàver als Pirineus, serralada que està bastant allunyada del Mont Ventoux que pertany als Alps".





"Per tant, no podem fer seure com a veritat material que Publio Cordón morís de la manera que va assenyalar Fernando Silva Sande en el seu testimoni", indiquen els jutges.





NO HI HA PROVES PER ATRIBUIR HOMICIDI





El fet que no s'hagin trobat les restes de l'empresari és el motiu que al·leguen en la sentència per

no condemnar Teijelo i Gómez Méndez pel delicte d'homicidi per omissió, ja que "no existeix element objectiu" amb el qual se'ls pugui "atribuir tal acció".





I amb el canvi de versió del 'grapo', el tribunal no pot "establir com a veritat material", ni tan sols indiciàriament, que "Publio Cordón morís de la manera que va assenyalar Silva Sande en el seu testimoni". Segons ha mantingut, l'empresari va caure de la teulada de l'habitatge en què va estar segrestat i va morir sense que ningú el socorregués.