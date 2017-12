La Guàrdia Civil assenyala a Puigdemont, Mas, Rovira i Gabriel com a artífexs del 'procés'

Han actuat sota "simbiosi absoluta".





Tots els actors del procés sobiranista han actuat sota una "simbiosi absoluta" i unitat d'acció plena, d'acord amb un informe de la Guàrdia Civil incorporat a la causa per rebel·lió que instrueix el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena.





El document reitera que dins el Comitè Estratègic dissenyat per a la desconnexió van jugar un paper especial, entre d'altres polítics, els expresidents de Catalunya Artur Mas i Carles Puigdemont, la 'número dos d'ERC, Marta Rovira, i l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel .





L'informe matisa que els integrants d'aquest comitè a què es fa referència en el document 'Enfocats' van ser "copartícips" del disseny de l'estratègia d'independència ja que van dirigir i van controlar la implementació dels seus plans per a la creació d'un Estat sobirà i que mobilitzar els recursos humans i materials necessaris per a això.





En aquest primer grup es troba igualment l'exvicepresident català Oriol Junqueras; la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; el que va ser líder d'ANC, Jordi Sánchez; el jurista Carles Viver i Pi-Sunyer, i la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal.





En segon nivell situa els exconsellers de Puigdemont i "molt possiblement" els responsables civil i policial dels Mossos d'Esquadra César Puig i Josep Lluís Trapero, respectivament.





DIADA DE 2013





La Guàrdia Civil inclou les Diades celebrades a Catalunya des de 2013 en la llista de mobilitzacions utilitzades pels Governs d'Artur Mas i Carles Puigdemont i per associacions independentistes com l'ANC i Òmnium Cultural amb la finalitat de "encoratjar les masses" contra el que entenien com "opressió de la justícia espanyola".





Entén que per això s'han de tenir en compte en la investigació per rebel·lió que instrueix el magistrat Llarena.





Així s'assenyala en un informe en què l'Institut Armat detalla la participació de "els actors independentistes" en les esmentades mobilitzacions populars, a les que suma les celebrades el 13 de novembre de 2016 i el 2 de febrer passat en solidaritat amb l'expresident Mas i la resta d'investigats per l'organització de la consulta del 9N.





Així, se cita els líders de ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, respectivament, juntament amb membres del Govern i diputats de partits independentistes per la seva especial activitat en aquestes concentracions ciutadanes.





"Aquests moviments tenien per finalitat intimidar, menyscabar, acovardir i fins i tot violentar drets i llibertats constitucionals", afegeix l'informe.





TURULL I VIVER





La Guàrdia Civil ha també ha remès al Suprem un nou informe en el qual assenyala l'exconseller de Presidència de la Generalitat Jordi Turull i al jutge Carles Viver i Pi-Sunyer per la despesa d'almenys 502.639,61 euros per a "finançar i sustentar les accions tendents a aconseguir la independència de Catalunya ".





A més, figuren empreses privades com Unipost i beneficiàries dels contractes publicitaris com la pública TV3.





"Els ideòlegs i executors (Comitè Estratègic i Comitè Executiu) del full de ruta secessionista es van aprofitar de les seves posicions dins del Govern de la Generalitat per finançar i sustentar les accions tendents al desenvolupament dels organismes (estructures d'Estat) i actuacions (referèndum l'1 d'octubre) que consideraven necessaris per aconseguir la independència de Catalunya ", recull en les seves conclusions l'informe.





El document assenyala el "incomplint de forma generalitzada de les prohibicions expresses de les autoritats judicials".





"Fins ara", conclou l'informe de l'institut armat, "s'ha pogut determinar una despesa de 502.639,61 euros, que presumiblement s'incrementarà segons vagi avançant la investigació".