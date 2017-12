Una dona pateix l'assetjament d'un grup d'homes. Va passar en un tren de rodalies de Catalunya. El succés està sent investigat perquè no hi va haver denúncia.





"Nena, tens unes tetes que paralitzen Espanya", diu un dels agressors. La policia investiga el vídeo -compartit per 'La Vanguardia' - tot i que la víctima no ha denunciat.