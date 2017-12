Atlantia sol·licita autorització al Govern per a la seva opa a Abertis

Pels interessos del mercat i de la pròpia Abertis.





Atlantia ha sol·licitat finalment al Govern la corresponent autorització per a l'OPA que ha llançat sobre Abertis, tot i considerar que aquesta sol·licitud no era necessària i després de li fos requerida pel Ministeri de Foment i el d'Energia, segons ha informat la companyia italiana.





La firma transalpina assegura que ha optat per demanar autorització "en benefici dels interessos del mercat, de la mateixa Abertis i dels seus accionistes i inversors".





Atlantia va manifestar així mateix el seu "respecte per les institucions espanyoles i el seu millor disposició a que el procés d'oferta sobre Abertis no es vegi alentit".





No obstant això, tot i cedir i demanar autorització per a l'operació, la companyia assegura "reservar-seus drets per a la deguda protecció dels seus interessos legítims" i manifesta que la sol·licitud "en res desvirtua ni modifica la posició jurídica d'Atlantia prèviament manifestada a aquest respecte ", això és, que la petició no és necessària.