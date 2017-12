La col·lisió d'estrelles de neutrons, descobriment científic del 2017

La primera observació de la col·lisió de dues estrelles de neutrons ha estat escollida per la revista 'Science' com el descobriment científic de 2017.

La col·lisió de dues estrelles situades a 130 milions d'anys llum, va generar ones gravitacionals (ondulacions en el teixit espai-temps) detectades a la Terra.





Les ones gravitacionals, predites fa més d'un segle pel físic Albert Einstein, van ser detectades directament per primera vegada el 2015, quan dos grans forats negres (zones de l'Univers de les que res no pot escapar, ni tan sols la llum) van xocar.









La detecció d'ones, a l'observatori LIGO, als Estats Units, va ser distingida el 2017 amb el Premi Nobel de Física.





A l'agost, detectors de raigs gamma i radiotelescopis van registrar la col·lisió de dues estrelles de neutrons, extremadament denses.





La col·lisió de les dues estrelles de neutrons ha estat l'esdeveniment més estudiat en la història de l'astronomia, en què van participar 4.156 investigadors de 953 institucions.