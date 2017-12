Domènech (CatECP) aposta per ser oposició per a "construir el futur"

El candidat de CatECP a la Generalitat, Xavier Domènech, ha explicat que les eleccions d'aquest dijous no eren legítimes en el seu origen, però ha qualificat de sagrat el resultat: "Un resultat que cal acatar i que ens ha col·locat en les oposició que exercirem per construir el futur que necessita aquest país ".

CatECP han cedit tres escons i més de 50.000 vots respecte a SíQueEsPot, que en les passades eleccions del 27 setembre 2015 va obtenir 11 diputats amb una confluència que va agrupar a ICV, Podem i EUiA, i en la qual no van entrar els 'comuns' .

Amb el 97,47% de vots escrutats aquest dijous, han perdut l'escó de Girona --que havia obtingut Marc Vidal i que no ha revalidat Llorenç Planagumà-- i altres dos a Barcelona, amb el que, a més de Domènech, els escons els ocuparan Elisenda Alamany, Jèssica Albiach, Marta Ribas, Joan Josep Nuet, Susana Segòvia i David Cid per Barcelona, i Yolanda López per Tarragona: 8 escons en total amb 315.338 vots.