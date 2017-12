Puigdemont exigeix a Rajoy la seva restitució per tornar a Palau

El cap de llista de JuntsxCat a les eleccions, Carles Puigdemont, ha exigit al president del Govern, Mariano Rajoy, la restitució del Govern amb ell al capdavant i la llibertat dels empresonats, i ha demanat a Europa prendre nota del resultat electoral.



Ho ha dit Brus·selles, durant una primera valoració conjunta com Govern cessat -sense valoracions com a cap de llista de JuntsxCat-, a la qual també han assistit els consellers cessats que estan amb ell a Bèlgica: Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig i Clara Ponsantí.



Segons Puigdemont, els resultats dels comicis evidencien que urgeix una rectificació, reparació i restitució -ha dit textualment- "per poder tornar al Palau de la Generalitat".



"L'Estat ha estat derrotat. Rajoy i els seus aliats han perdut el plebiscit que buscaven per legitimmar el cop del 155. Rajoy s'ha enfonsat a Catalunya", ha afegit.



Per això, ha reclamat que l'article 155 de la Constitució quedi en suspens a partir d'aquest divendres, s'alliberi als quals encara estan a la presó i Rajoy comenci a fer política, perquè "és l'única cosa que Rajoy no ha receptat mai".



Per Puigdemont, Europa ha de prendre nota que "la recepta de Rajoy no funciona" i que si aquest segueix aplicant la mateixa recepta obtindrà els mateixos resultats, després de constatar que JuntsxCat i ERC sumen un diputat més que PP, Cs, PSC i CatComú-Podem, la qual cosa dóna a l'independentisme major llibertat parlamentària respecte a l'anterior legislatura.



"I la gent que a Europa ha avalat, amb suport explícit o silencis, la recepta Rajoy també hauria de prendre nota. Els catalans hem de decidir el nostre futur, i cap recepta que vulgui prescindir de les seves majories parlamentàries, funcionarà. Que ho escolti ben Europa", ha sostingut.









JUNTSXCAT, PRIMERA FORÇA INDEPENDENTISTA

La candidatura de JuntsxCat que encapçala Carles Puigdemont (PDeCAT) se situa com la primera força independentista per davant d'ERC, a l'obtenir 34 diputats amb 929.579 vots, el 21,69%, en unes eleccions amb una participació rècord de més del 80%.

Puigdemont, que ha estat a Brussel·les durant tota la campanya, venç així el seu pols amb el candidat d'ERC, Oriol Junqueras --en presó provisional per ordre del Tribunal Suprem-- com a líder del bloc independentista.

ERC ha obtingut 32 escons, 917.313 vots --el 21,40% -, i amb aquestes xifres, sumant a la CUP, els partits independentistes revaliden la seva majoria absoluta al Parlament, amb 70 escons, tot i que perden dos parlamentaris respecte a la anterior legislatura.

L'expresident català va plantejar uns comicis al voltant de la seva persona i el seu Govern que va ser cessat en aplicació de l'article 155 de la Constitució, assegurant que votar-lo a ell significaria restituir al seu govern.