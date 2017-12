Puigdemont no serà president

Puigdemont es va mostrar content amb els resultats d'aquest 21D.





Puigdemont, a part de jugar brut amb ERC, menteix en afirmar que les eleccions catalanes les han guanyat els independentistes. El que defineix a un demòcrata d'un dictador és apropiar-se de la voluntat de la ciutadania. El bloc independentista ha aconseguit el 47,52% dels vots i els constitucionalistes, el 52,48%, però clar, gràcies a la injusta llei d'Hondt que discrimina els ciutadans, uns obtens més escons que els altres, perquè no val el mateix un vot del Baix Llobregat, que un de la Catalunya Central, per exemple. Per això el fugit "belga" explica que tenen més diputats. És clar que té més diputats, però no ho han votat més ciutadans. Això vol dir que Puigdemont no té en compte el que pensen, volen i senten diferent a ell ,els altres catalans, als quals tenen com a súbdits. La lluita dels independentistes no és amb Espanya, ara és de catalans contra catalans: divisió amb aspectes irreconciliables després de la postura d'Puigdmont de seguir tirant llet al foc, no ens enganyem.





Aquest camí de desequilibri iniciada per l'expresident, l'ha portat a demanar que tothom, inclosa la UE, els demani perdó i que reconeguin els resultats i que la República catalana ha guanyat.





El joc brut emprat pel president de Matrix que ha utilitzat TV3 diàriament per fer la seva campanya personal, -mentre Junqueras és a la presó - i proclamar-president d'aquesta república. No ho aconseguirà, perquè, en cap cas serà investit president: si ve, serà conduït a presó, el mateix que els ex-conseller fugits i que han sortit elegits diputats. Què passarà ?. Que el president no serà Puigdemont, si no un altre o una altra. I si no hi ha acord, o segueixen amb el mantra de pensar que estan a la República, es convocaran noves eleccions ... ..





Les eleccions les ha guanyat Inés Acostades de Ciutadans, els agradi o no, els molesti que sigui andalusa de naixement, que es consideri catalana i espanyola. Inés Arrimada ha estat valent, clara, coherent i no ha modificat el seu discurs. No es pot dir el mateix de Miquel Iceta, que ha estat donant tombs, canviant d'opinió i coquetejant amb l'independentista. El resultat no ha estat gens bo, per molt que ho vol camuflar. Com és possible que Ciutadans s'hagi quedat amb el graner de vots socialistes que sempre ha estat al Baix Llobregat ?, molts els entenen i ho veien venir, però no han volgut fer cas. ¿S'acosta crisi al carrer Nicaragua ?. Caldrà estar atents.





A Catalunya en comú Podem, com era previsible, també pels mateixos motius que el PSC també no ha sortit ben parats. Que s'ho faci mirar Xavier Domènech, Ada Colau i el mateix Pablo Iglesias.





Què dir de la CUP, han perdut la meitat dels diputats. El preu que ha pagat és el just a la seva actuació realitzada en tot el muntatge del Procés.





El PPC s'ha quedat amb només 3 diputats, dels 11 que tenia en l'anterior legislatura, tot un fracàs. El candidat estava molt cremat i no era el més adequat per liderar aquesta etapa i ser el candidat.





Així que, amb aquest panorama, la situació es complica i sense diàleg ni pactes que comporta canvi de xip i generositat, això pot acabar com el rosari de l'Aurora. A més d'un polític se li va a ennuegar el torró i més pot ser que moltes famílies no celebrin juntes aquestes festes, gràcies als piròmans que han incendiat la convivència.