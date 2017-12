El Parlament té fins al 23 de gener per constituir-se després del 21D

El Parlament té fins al 23 de gener per constituir









El Parlament té fins al dimarts 23 de gener de 2018 per constituir-se després de les eleccions catalanes convocades pel president del Govern central, Mariano Rajoy, en aplicació de l'article 155 de la Constitució.





Els terminis estan recollits en la Llei de Presidència de la Generalitat i el Govern, que dóna al president de la Generalitat 20 dies hàbils des de la data de les eleccions per convocar la sessió constitutiva de la Cambra.





La norma dóna la potestat al president del Govern de constituir la Cambra, però, després d'haver estat cessat, la presidència ha estat delegada per Rajoy a la vicepresidenta del Govern central, Soraya Sáenz de Santamaría.





Després de la sessió constitutiva del Parlament, en la qual es tria el president del Parlament i els membres de la Mesa, s'obre un termini de 10 dies hàbils perquè el president de la Cambra proposi la investidura d'un candidat a la Presidència de la Generalitat .





Això situaria el termini màxim fins al dimarts 6 de febrer: llavors se sotmetria a una primera votació i, si no aconseguís la majoria absoluta dels vots, dos dies més tard se celebraria una segona votació, en la qual el candidat li valdria la majoria simple per a ser investit.





Si tampoc ho aconseguís llavors, s'obriria un termini màxim de dos mesos per trobar un candidat, el que situaria la data límit per votar un president de la Generalitat a l'dissabte 7 d'abril; si no fos possible, es tornarien a convocar eleccions automàticament.





Al principi de l'última legislatura catalana es van esgotar tots els terminis tant per constituir el Parlament com per investir Artur Mas per les desavinences que van mostrar llavors JxSí i la CUP fins a trobar un candidat de consens, que finalment va ser Carles Puigdemont.