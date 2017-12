Brussel·les "no canviarà" la posició sobre Catalunya després del 21D

Brussel·les no canvia la seva posició sobre Catalunya









La Comissió Europea no vol valorar els resultats d'unes eleccions "regionals" com les celebrades dijous a Catalunya, però manté que la seva posició respecte a la crisi per li desafiament independentista "no canviarà" després del 21D.





"La nostra posició sobre la qüestió Catalana és ben coneguda i ha estat reiterada amb regularitat, a tots els nivells. I no canviarà", ha indicat el portaveu comunitari Alexander Winterstein, en ser preguntat pels resultats.





"Si es tracta d'unes eleccions regionals, no tenim comentaris a fer", ha afegit.





Carles Puigdemont va celebrar els resultats que donen una majoria als partits independentistes, amb la seva llista de Junts per Catalunya com la segona més votada en aquests comicis, després de Ciutadans, i va instar la Unió Europea a "prendre nota".





"I la gent que a Europa ha avalat, amb suport explícit o silencis, la recepta Rajoy també hauria de prendre nota. Els catalans hem de decidir el nostre futur, i cap recepta que vulgui prescindir dels seus majories parlamentàries, funcionarà. Que ho escolti bé Europa ", va defensar.