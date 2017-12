El jutge imputa Mas, Rovira i Gabriel per formar part del comitè estratègic del 'procés'

El jutge imputa Mas, Rovira i Gabriel









El magistrat del Tribunal Suprem Pedro Llarena, que investiga diversos membres de l'exGovern i exparlamentaris de Catalunya per delictes de rebel·lió relacionats amb el procés sobiranista ha acordat dirigir el procediment també contra l'expresident de la Generalitat Artur Mas; la número dos a la llista d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, i la dirigent de la CUP Anna Gabriel, han informat fonts jurídiques.





La investigació inclou també com a investigades la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal; la fins ara diputada de la CUP Mireia Boya, i la presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras.





Totes aquestes persones han format part del comitè estratègic per declarar unilateralment la independència de Catalunya segons el document 'Enfocats', el full de ruta del 'procés' confiscada al domicili de Josep Maria Jové, número dos de l'exvicepresident Oriol Junqueras, a la presó des el 2 de novembre passat per la seva implicació en aquest assumpte.

LA FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPREM DEMANA INVESTIGAR TRAPERO I JOVÉ





La Fiscalia del Tribunal Suprem ha sol·licitat al magistrat de l'Alt Tribunal Pablo Llarena que investigui al exjefe dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero i Josep Maria Jové, ex secretari general d'Economia i 'número dos' del exvicepresidente Oriol Junqueras, en la causa que instrueix per l'organització del procés sobiranista pel delicte de rebellió.





Exposa en un escrit remès al magistrat que la incorporació de Jové i Trapero a la causa en qualitat d'investigats és "absolutament inexcusable" per la seva presumpta participació en el nucli central de la deriva sobiranista catalana que investiga l'alt tribunal.





Pel que fa a Jové, la Guàrdia Civil va confiscar durant el registre al seu domicili una agenda Moleskine que posava al descobert els noms de més 40 persones que van participar en reunions reservades per planificar la independència de Catalunya.





Per la seva banda, Josep Lluís Trapero és l'únic que segueix sent investigat per sedició en la causa que va iniciar la magistrada de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, pels incidents del passat 20 i 21 de setembre a Barcelona durant els registres pel referèndum.





DEMANA NOVA DECLARACIÓ DELS CONSELLERS





La Fiscalia reclama igualment que s'ampliï la declaració als exconsellers catalans que fins avui han estat interrogats per la jutge Lamela en l'Audiència Nacional el passat 2 de novembre i pel jutge Pablo Llarena l'1 de desembre.





En l'actualitat només hi ha dos membres del Govern cessat que segueixen a la presó pels fets: Oriol Junqueras i el que va ser responsable d'Interior Joaquim Forn.





El Ministeri Públic sollicita igualment, que es reclami al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) tota la informació relativa a la celebració del referèndum illegal de l'1 d'octubre, els preparatius duts a terme pel Govern cessat així com una presumpta utilització de fons públics destinats a la consulta illegal.





També vol accedir a les diligències que obren en el Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona que és el que des de febrer porta recerca dels preparatius del referèndum i de presumptes irregularitats entorn del procés sobiranista comesos presumptament pels exmiembros de l'executiu català.





A dia d'avui hi ha un total de 28 investigats en la causa del Suprem: els membres del Govern cessat; els líders d'ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, respectivament; els membres de la Mesa del Parlament; Artur Mas; Marta Rovira; Anna Gabriel; Marta Pascal; Mireia Boya, i Neus Lloveras, en qualitat de membres del Comitè Estratègic dissenyats per complir amb el full de ruta del procés sobiranista.