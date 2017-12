L'AN condemna Santiago Espot a pagar 7.200 per la xiulada a l'himne a la Copa del Rei

Santiago Espot declara a l'Audiència









L'Audiència Nacional ha condemnat al president de Catalunya Acció, Santiago Espot, pel delicte d'injúries a la Corona i d'ultratges a Espanya al pagament d'una multa de 7.200 euros perquè considera que el manifest que va publicar a les xarxes socials en el qual proposava la xiulada a l'himne d'Espanya i al Rei a la final de la Copa del Rei de 2015 no està emparat pel dret a la llibertat d'expressió.





El titular del Jutjat Central Penal, José María Vázquez Honrrubia, considera provat que l'acusat, per al qual el ministeri fiscal demanava 14.600 euros de multa per aquests fets, va publicar el 28 de maig d'aquest any en el perfil de Facebook de la entitat sobiranista un manifest titulat 'per la xiulada a l'himne espanyol i al Rei Felip de Borbó' en el marc d'un pla "preconcebut i planificat" que tenia per propòsit "ofendre i menysprear" al Rei ia l'himne d'Espanya.





El magistrat rebutja en la sentència que el contingut del manifest, que invocava a una xiulada general durant el transcurs de la final de la Copa entre el FC Barcelona i l'Athletic de Bilbao, vingui emparat pel dret a la llibertat d'expressió i li recorda al condemnat que el bé jurídic protegit és la Institució de la Corona, que integra l'estructura constitucional.





Durant la vista celebrada el passat 12 de desembre Espot va negar que ell o l'associació que presideix compressin o distribuïssin xiulets abans de la final i va dir que no va assistir al partit, que es va celebrar al Camp Nou. Sí ha reconegut que és un "activista polític" a favor de la independència de Catalunya.