Puigdemont insta Rajoy a reunir-se amb ell a Brussel·les

Puigdemont roman a Brussel·les





El cap de llista de JuntsxCat i president del Govern cessat, Carles Puigdemont, ha instat aquest divendres el president del Govern central, Mariano Rajoy, a reunir-se amb ell a Brussel·les sense cap condició prèvia "per cap de les dues parts", i el president espanyol ha assenyalat que amb qui ha de reunir-se és amb la guanyadora de les eleccions, la líder de Cs, Inés Arrimadas.





Puigdemont ha ofert una roda de premsa aquest divendres al migdia davant els mitjans de comunicació en el Press Club Brussels Europe l'endemà de les eleccions: "Com a mínim ens hem guanyat el dret a ser escoltats".





Està disposat a trobar-se amb Rajoy per abordar una nova etapa política "presidida per solucions polítiques, no per repressió penal, en aquesta repressió delirant en què han entrat".





Ha dit que els més de dos milions de vots a l'independentisme "no són un holograma, són alguna cosa real", i ha recordat al Govern central que ha estat el propi executiu central el que ha posat les condicions d'aquests comicis.





Puigdemont ha insistit en la voluntat d'una majoria de catalans per aconseguir la independència, però ha advertit que "el proper pas immediat" ha de ser parlar amb Rajoy, perquè "és necessari trobar noves vies de solució política".





El candidat de JuntsxCat també ha demanat diàleg a la CE, per la mateixa raó dels resultats electorals: "Ens mereixem com a mínim ser escoltats" encara que la CE no canviï la seva posició sobre Catalunya.





"NOVA MAJORIA PARLAMENTÀRIA"





Puigdemont ha preguntat a Rajoy "com pensa evitar" que el Parlament no pugui investir a un president del bloc independentista, la candidatura del qual més votada ha estat la seva -que ha quedat segona en les eleccions després de Cs-. Ha defensat "la nova majoria parlamentària que hi ha en el Parlament" i també la possibilitat que li investeixin president a ell mateix una altra vegada.





"Haig de ser investit president i haig d'entrar en el Palau de la Generalitat" si hi ha un acord postelectoral perquè així sigui, i ha dit que el bloc alternatiu -en allusió als constitucionalistes- no pot competir amb això.





TREURE POLICIES I 'HOMES DE NEGRE'





Per a ell, "la normalitat alterada aquestes últimes setmanes i mesos torna a Catalunya, de la mà del Govern, que ha estat, és i serà la garantia d'estabilitat": torna amb al continuïtat institucional, l'expressió democràtica i no violenta de les demandes del Govern i amb les seves polítiques públiques pensades per tota Catalunya, ha defensat.





Ho ha contrastat amb la intervenció de l'autonomia, amb la qual "han pretès trencar la societat catalana allí on hi havia discrepància política" i volent també trencar la continuïtat institucional de la Generalitat, interrompent a més les polítiques públiques, segons ha dit.





"Cal una rectificació urgent, i el president Rajoy té una oportunitat magnífica de no crear més problemes", ha insistit, per la qual cosa ha instat a reunir-se amb ell.





"Com a gest de bona voluntat, el president Rajoy hauria de repatriar a tots els policies que ha enviat a Catalunya" des que es va fer el referèndum de l'1-O.





També ha demanat que servei de Catalunya els "homes de negre" que apliquen l'article 155 de la Constitució.









RESPOSTA DE RAJOY





Passades les 14 hores, en roda de premsa, Rajoy ha rebutjat l'oferta de Puigdemont, i ha dit que amb qui ell hauria de parlar és amb Inés Arrimadas, a qui ha trucat per felicitar-la pel resultat electoral.





Preguntat per si reconeixeria Puigdemont com un interlocutor vàlid, ha dit: "Hauré de parlar amb la persona que exerceixi la Presidència de la Generalitat".





Sobre el mal resultat electoral del PP, que va quedar amb tres diputats, d'un total de 135 escons, Rajoy ho assumeix "com a propi", i reconeix que no és el que li hauria agradat per al seu partit.





El president del Govern central ha avisat aquest divendres que el nou Executiu que es formi en Cataluny a després de les eleccions autonòmiques celebrades aquest dijous estarà "sotmès a l'imperi de la llei".





Rajoy ha comparegut en el Palau de la Moncloa i, en una anàlisi dels resultats electorals que donen la majoria als partits independentistes, ha confiat que el futur Govern de la Generalitat "abandoni les decisions unilaterals i no se situï per sobre de la llei".





En aquest context, el cap de l'Executiu ha demanat una etapa a Catalunya d'"enteniment i no enfrontament" i ha ofert "tota la col·laboració i voluntat de diàleg constructiu, obert i realista", encara que sempre dins de la llei.





"Faré tot el que estigui a la meva mà però no acceptaré que ningú se surt-te la Constitució ni l'Estatut de Catalunya ni la llei", ha subratllat.