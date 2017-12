Arrimadas demana no donar per fet que els independentistes pactin

Cs guanya les eleccions del 21D





La candidata de Cs a presidir la Generalitat i guanyadora de les eleccions d'aquest dijous, Inés Arrimadas, ha demanat no donar per fet que els partits independentistes pactin per articular un Govern malgrat que tinguin majoria al Parlament, i ha dit que han sortit debilitats i "tocats" en els comicis.





Ha cridat a no avançar esdeveniments i ha garantit que Cs "no tirarà la tovallola", i que està preparat per liderar una alternativa al separatisme, ha assegurat en roda de premsa aquest divendres amb el president de la formació, Albert Rivera, després de reunir-se el comitè executiu del partit per valorar les eleccions, en les quals Cs va aconseguir 37 escons, sent la més votada.





Arrimadas ha demanat prudència i calma, i ha ressaltat que els partits independentistes han perdut escons i que no es troben "en una situació molt normal" -ha citat que la CUP no compta amb grup parlamentari- malgrat tenir majoria de diputats encara que no de vots, una mica provocat per una Llei Electoral que ha criticat.





"Anem a veure si aquests tres partits, que no han aconseguit fer res positiu durant aquests anys, puguin seguir amb la seva aventura", ha assenyalat sobre amb JuntsxCat, ERC i la CUP, perquè han sortit de les eleccions amb menys suports, menys escons i menys cohesió, segons ella, que considera que encara no hi ha res tancat.





Ha garantit que Cs vol "seguir al peu del canó" i del costat de les solucions, el pacte i l'acord, per liderar l'alternativa al separatisme a Catalunya i recuperar el sentit comú, i ha sostingut que el procés independentista ha sortit debilitat d'aquestes eleccions, mentre que el constitucionalisme ha quedat reforçat.