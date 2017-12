Rajoy adverteix que el nou Govern estarà "sotmès a l'imperi de la llei"

Rajoy valora els resultats del 21D.





El president del Govern, Mariano Rajoy, ha avisat que el nou Executiu que es formi a Catalunya després de les eleccions autonòmiques celebrades aquest dijous estarà "sotmès a l'imperi de la llei".





Rajoy ha comparegut al Palau de la Moncloa i, en una anàlisi dels resultats electorals que donen la majoria als partits independentistes, ha confiat que el futur Govern de la Generalitat "abandoni les decisions unilaterals i no se situï per sobre de la llei ".





És més, ha avisat que, si no és així, no serà possible generar la certesa que permeti la tornada de les empreses, la recuperació del ritme de les inversions, que cessi la caiguda de vendes de les empreses i que continuïn el creixement i la creació d'ocupació.





En aquest context, el cap de l'Executiu ha demanat una etapa a Catalunya d ' "entesa i no enfrontament" i ha ofert "tota la col·laboració i voluntat de diàleg constructiu, obert i realista", encara que sempre dins de la llei.





"Faré tot el que estigui a la meva mà, però no acceptaré que ningú se salti la Constitució ni l'Estatut de Catalunya ni la llei", ha subratllat.





No obstant, ha rebutjat la proposta de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont de mantenir una reunió en un país que no sigui Espanya. "Jo en tot cas amb qui hauria de reunir-me és amb la senyora Acostades, que és qui ha guanyat les eleccions", ha respost Rajoy en al·lusió a la candidata de Ciutadans, Inés Arrimadas García.





És més, no ha donat per fet que Puigdemont, fugit a Bèlgica des de finals d'octubre, aneu a ser el pròxim president.





"Hauré de parlar amb aquella persona que exerceixi la Presidència de la Generalitat, per la qual cosa ha de prendre possessió del seu escó, ser elegit i estar en condicions de parlar amb mi".





TANCAR FRACTURES





Rajoy ha defensat que tota elecció permet obrir "una nova etapa", i ha confiat que aquesta es basi en "diàleg i no en enfrontament" i en "pluralitat i no en unilateralitat".





Al seu parer, la "primera obligació" de tots els actors és tancar la fractura "que la radicalitat ha generat a la societat catalana", cosa que "portarà temps" i que, a més, "ha de venir de la mans de la llei i del respecte dels drets de tots, les majories i les minories ". La segona és "normalitzar" la situació per créixer i crear ocupació.





Ell, per la seva banda, ha dit que ofereix "l'actuació del Govern d'Espanya" perquè, com a president de tots els ciutadans, farà "un esforç per mantenir el diàleg amb el Govern que surti d'aquestes eleccions", però també ho farà " perquè la llei es compleixi ".





Rajoy ha dit esperar que hi hagi "un Govern que abandoni les decisions unilaterals i no se situï per sobre de la llei".





De fet, preguntat pel fet que els partits independentistes tinguin majoria absoluta al Parlament, ha deixat clar que "el problema no és el que pensi cadascú", sinó que "els governants han de complir les lleis".





"El Govern de Catalunya no serà l'únic que no hagi de complir la llei", ha remarcat, perquè quan es "violenta" una llei es "violenten" els drets de les persones.





Amb tot, per a Rajoy una de les lliçons del resultat del 21D és que "Catalunya no és monolítica, és plural" i "ningú pot parlar en nom de Catalunya si no contempla a tot Catalunya".





És més, ha desgranat el descens en percentatge de vot s i en escons que han patit els partits independentistes des de 2010.





Rajoy ha reiterat que l'article 155 de la Constitució es deixarà d'aplicar quan hi hagi un nou Govern a Catalunya, tal com va decidir el Senat.





I ha insistit que aquest article de la Constitució es va aplicar "de forma intel·ligent" perquè el Govern no va voler nomenar un nou Govern, sinó assumir les responsabilitats de manera que "les coses han funcionat molt bé".





UNA OBLIGACIÓ





En el mateix sentit, s'ha reafirmat en la seva decisió de convocar eleccions autonòmiques a Catalunya immediatament, perquè en democràcia la "excepcionalitat ha de ser molt curta".





Això sí, ha dit ser conscient que hi ha gent que pensa una altra cosa - "les opinions són lliures" - i s'ha preguntat si aquests pretenien que la situació es mantingués "tres o quatre anys".





De fet, ha deixat clar que ell no va decidir aplicar el 155 "per tenir un vot més o un vot menys", sinó "perquè en un lloc d'Espanya algú va decidir que allà la Constitució no s'aplicava".





"Va ser una decisió que no va tenir a veure amb interessos partidistes ni amb tenir més o menys vots, sinó una decisió del president del Govern complint la seva obligació", ha tancat.