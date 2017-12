El TC declara nul·la la indemnització de 1.350 milions del magatzem de gas Castor

Plataforma de gas Castor.





El Tribunal Constitucional ha declarat "nuls i inconstitucionals" alguns articles del reial decret llei, aprovat el passat 3 d'octubre de 2014, que contemplava la hibernació de l'emmagatzematge subterrani de gas de Castor i en el qual es reconeixia una compensació de 1.350 milions d'euros per a l'empresa promotora Escal UGS, participada per ACS.





D'aquesta manera, el Constitucional ha admès "parcialment" els recursos d'inconstitucionalitat interposats pel Parlament de Catalunya, així com per la Generalitat de Catalunya i per més de 50 diputats del Grup Parlamentari Socialista al Congrés.





Per això, aquest organisme declara "inconstitucionals i nuls" els articles 4 a 6 i precisa que no veu cap raó per haver aprovat aquesta compensació mitjançant un decret llei, ja que aquesta mesura únicament està justificada davant l'existència d'una situació "d'extraordinària i urgent necessitat a la qual s'hauria de fer front ".





En un primer moment Enagás, a través de la seva filial Enagás Transport, era l'encarregada d'assumir l'import de la indemnització de més de 1.300 milions d'euros a Escal UGS, encara que l'import s'aniria repercutint durant 30 anys a la tarifa del gas.