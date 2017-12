Les imatges d'un tigre maltractat pel seu entrenador perquè els turistes que el visiten puguin treure una fotografia estan commocionant a tothom a Internet.

El tigre maltractat viu en un zoològic de Pattaya, a Tailàndia.

El vídeo, compartit per Edwin Wiek, membre d'una ONG dedicada a la protecció de la vida animal, mostra el tigre sent punxat amb un pal, per provocar el seu rugit. L'objectiu d'aquesta tortura és 'millorar' la fotografia dels turistes que posen amb l'animal.

"Avui vaig ser testimoni de l'horror del turisme i de la vida salvatge a Pattaya. Aquest tigre és punxat tots els dies, centenars de vegades, perquè la seva rugit surti a la foto que els turistes es porten a casa seva. És moment de que canviem les lleis !, ha escrit Wiek al costat del vídeo que ha pujat a Facebook.

Després de la publicació -que compta amb milions de reproducciones- l'entrenador del parc ha estat acomiadat. Així ho ha anunciat un portaveu del zoològic tailandès, que sosté que no seran tolerats els maltractaments en aquest complex.