Barcelona demana un protocol per evitar l'okupació il·legal d'habitatges a Ciutat Vella

El ple del consistori de Barcelona.





El ple de Barcelona ha aprovat una proposició de Cs que demana un protocol d'actuació "urgent" per intervenir en casos d'okupació il·legal d'habitatges al districte de Ciutat Vella, especialment al barri del Raval, per evitar 'narcopisos'.





La proposta -que ha rebut el suport de Cs, ERC, PSC, PP i el regidor no adscrit, els vots en contra de la CUP i l'abstenció de BComú i PDeCAT- ha instat a reclamar al Congrés una reforma que doni instruments legals al consistori per fer desallotjaments d'okupes.





Carina Mejías (Cs) ha assegurat que el Govern municipal accepta l'okupació il·legal d'habitatges buits, i la regidora del PDeCAT, Mercè Homs, ha assegurat que el Raval s'ha "escapat de les mans" a l'Ajuntament.





El regidor d'ERC Jordi Coronas ha assegurat que l'executiu d'Ada Colau s'excusa en altres administracions per no resoldre el problema, i Carmen Andrés (PSC) ha demanat a l'Ajuntament no excusar-se en normatives i intervencions policials.





Alberto Fernández (PP) ha subratllat que l'incivisme, la inseguretat i la passivitat del consistori afavoreixen l'aparició de 'narcopisos', i la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin (BComú), ha recordat que el Govern municipal ja va impulsar un pla de xoc amb mesures i una inversió de 500.000 euros.





D'altra banda, la regidora de la CUP Maria Rovira ha defensat les okupacions com a mecanisme per "donar resposta" al dret a l'habitatge que, segons ella, l'administració pública no pot cobrir.