La mà dreta de Rajoy, Jorge Moragas, deixa el càrrec

Jorge Moragas serà ambaixador davant l'ONU.





El cap de gabinet de Mariano Rajoy i diputat nacional per Barcelona, Jorge Moragas, deixarà el càrrec per incorporar-se com a nou ambaixador d'Espanya davant l'ONU.





Una decisió que ha meditat i que va parlar amb el mateix president del Govern fa un any, acordant que es materialitzés després de les eleccions catalanes del 21 de desembre.





Moragas ha assegurat que després d'aquesta "llarga i fecunda etapa" al costat de Mariano Rajoy (2003-2017) i després de la formació de Govern ara fa un any, va decidir plantejar-se "un canvi professional important deixant la política en primera línia i tornant a poc a poc "a la seva carrera professional diplomàtica.





Moragas ha reconegut que "raons personals i familiars de pes" el van empènyer a "prendre una decisió meditada i dialogada" amb el mateix president del Govern "ara fa un any".





"Per a mi ha estat un honor i una experiència formidable i irrepetible treballar al costat de Mariano Rajoy a uns anys apassionants i determinants per a la història del nostre país", ha afirmat Moragas, que ha assenyalat que aquesta etapa li deixen "un bagatge polític, professional i humà inoblidable ".





LA TRAJECTÒRIA DE MORAGAS





Moragas és diplomàtic i un dels seus primers llocs va ser en el Departament de protocol de la Presidència del Govern amb José María Aznar el 1996, d'on passa a ser cap del gabinet del secretari general de Presidència.





Nascut a Barcelona el 1965 i pare de dues filles, ha estat diputat nacional des de 2004. Durant aquests anys sempre ha estat vinculat als afers internacionals i de la UE, ja que amb el PP a l'oposició es va ocupar de les relacions internacionals del partit .





Des de l'any 2011, quan Mariano Rajoy va guanyar per majoria absoluta les eleccions generals amb 187 diputats, ocupa el lloc de cap de Gabinet de Presidència del Govern i també és secretari del Consell de Seguretat Nacional, que és l'òrgan responsable de l'estratègia de Seguretat Nacional.





Dins el PP ha dirigit les campanyes generals de 2015 i 2016, alhora que ha estat l'enllaç entre Moncloa i el PP català en els comicis catalans del 21 de desembre.