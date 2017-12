Pimec demana als partits que "llegeixin bé els resultats" del 21D

Josep González, president de Pimec.





Pimec ha demanat responsabilitat als partits polítics per formar "amb la màxima celeritat possible" un Govern estable i que tingui sensibilitat empresarial per inspirar tranquil·litat i garanteixi seguretat econòmica i jurídica.





La patronal ha destacat l'elevada participació, i ha assenyalat que el fet que sigui la participació més alta de la història i la tendència continuista dels resultats "no dóna peu a especulacions, ni falses interpretacions, i tampoc justificarien un avançament electoral".





Pimec ha apel·lat a la responsabilitat de tots els grups parlamentaris per "llegir i interpretar molt bé els resultats", aprendre dels errors i buscar fórmules de diàleg i compromís que donin estabilitat per governar en una legislatura sòlida i duradora.





Pimec demana tornar a la normalitat institucional de manera immediata, així com la retirada de l'article 155 de la Constitució i de "qualsevol tipus d'intervenció de la Generalitat".





Ha remarcat la necessitat d'emprendre ràpidament les reformes i accions de govern pendents i necessàries, que han estat aturades pel bloqueig del Govern central i la situació política dels últims mesos.