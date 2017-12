Albiol admet la derrota i Rajoy li demana que no es precipiti

Comitè executiu del PP.





El president del PP català, Xavier García Albiol, ha admès davant el Comitè Executiu Nacional del PP que caldrà fer una "reflexió profunda" després de la derrota del partit a les eleccions a Catalunya.





Rajoy li ha aconsellat no precipitar perquè a la vida cal pensar les coses i prendre les decisions amb temps.





A la reunió de la plana major del PP, a porta tancada, Albiol ha admès que la formació ha obtingut uns mals resultats en els comicis catalans, en què ha primat l'apel·lació al vot útil que ha realitzat Ciutadans en la campanya electoral.





Davant les dades del 21D, en què el PP ha collit els pitjors resultats de la seva història, Albiol no ha presentat la seva dimissió, però sí que ha dit davant el Comitè Executiu Nacional que cal obrir una "reflexió profunda".





Després d'escoltar la seva exposició, Rajoy ha admès que el PP no ha tingut bons resultats però ha recomanat a Albiol no precipitar perquè, segons ha dit, en la vida les coses cal pensar-les i prendre les decisions amb temps, han indicat les mateixes fonts.





Abans de la reunió del Comitè Executiu a Madrid, Albiol ha reconegut que el PP surt "molt tocat", i ha afegit que ara és moment de "reflexionar" i "prendre les decisions que siguin en el moment adequat".





"Per a mi, el més fàcil o el més còmode seria dimitir. Em sembla que a hores d'ara si jo dimiteixo, m'estaria segurament afavorint a títol personal però estaria deixant el partit en una situació molt delicada, perquè a hores d'ara amb tres diputats el que correspon és que tots els que estem, tots sense exclusió, intentem aportar la solució i vegem quina és la solució ", ha declarat.





En ser preguntat si Mariano Rajoy li ha demanat que no es vagi, Albiol ha indicat que va parlar ahir a la nit amb el cap de l'Executiu i "no cal" que li digui el que ha de fer.





"Sóc prou grandet i vull massa a aquest partit per entendre el que he de fer o no he de fer ara mateix", ha afirmat.