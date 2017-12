La Generalitat retira dels recursos contra el lliurament dels béns de Sixena

El lletrat de la Generalitat de Catalunya, per ordre del ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, ha comunicat al Jutjat d'Instrucció número 1 d'Osca que desisteix dels dos recursos presentats contra l'ordre d'enviament de la Força Pública a confiscar els 44 béns artístics del Reial Monestir de Santa Maria de Sixena, que estaven dipositats al Museu de Lleida.





L'advocat de l'Ajuntament de Villanueva de Sijena (Osca), Jorge Español, ha afirmat que els dos recursos "tenien molt poques o nul·les possibilitats de prosperar".





Ha argumentat que l'ordre judicial d'entrar al Museu "s'havia fet mitjançant resolució raonada" en "un veritable acte", afegint que "no va ser necessària l'ordre per entrar al Museu", de manera que els recursos "no tenien contingut real ".





Ha afegit que "l'ordre d'entrada en un lloc públic no necessita d'autorització judicial, perquè, en ser públic no té la intimitat necessària que la Constitució protegeix".





Espanyol ha dit que "una vegada que la sentència ha estat executada, la veritat que aquests dos recursos resultaven ridículs, doncs, el que argumentaven era un mer error formal, que, com a molt, hagués donat com a resultat el tornar a repetir l'execució de entrada al Museu de Lleida ".





Segons l'opinió de Jorge Español, el ministre "ha encertat totalment, encara que el que hauria d'haver fet és haver tornat per si mateix les peces, sense necessitat que per aquí la força pública".