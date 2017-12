Les eleccions penalitzen l'Íbex-35 amb una caiguda del 1,19%

Els inversors han penalitzat l'I bex 35 amb una caiguda del 1,19% en la jornada posterior a les eleccions autonòmiques de Catalunya, en què Ciutadans s'ha situat com a primera força, però els grups independentistes han aconseguit sumar majoria.





El selectiu ha finalitzat la setmana per sota dels 10.200 punts, en els 10.182 punts, tot i experimentar una alça del 0,31% respecte a set dies abans.





Aquest divendres, han encapçalat les pèrdues CaixaBank i Sabadell, entitats les seus socials es trobaven abans de la crisi de Catalunya radicades a la regió. Aquests bancs han caigut avui un 3,59% i 3,43%, respectivament.





Per darrere s'han situat la majoria dels valors presents en l'índex, com Mediaset (-2,38%), Santander (-2,15%) i Acciona (-2,11%), que han retrocedit més d'un 2 %.

Tampoc han aguantat el tipus companyies com Aena (-1,91%), Colonial (-1,91%) o Merlin (-1,78%), propietària de l'antiga torre Agbar a Barcelona.





Només sis valors de han aconseguit salvar-se de les caigudes, liderats per Endesa, que ha pujat un 1,22%, fins als 18,96 euros per acció. Han acompanyat a la companyia presidida per Borja Prado en terreny positiu Grífols (+ 0,54%), Meliá (+ 0,47%), Enagás (+ 0,33%), Abertis (+ 0,29%) i Viscofan ( + 0,2%).





Les principals places europees han compartit comportament negatiu amb el selectiu espanyol, si bé han registrat caigudes menors.





El parquet de Londres s'ha deixat un 0,15%, mentre que les borses de Frankfurt i París han retrocedit un 0,27% i un 0,39%, respectivament.





NOU REVÉS





Segons l'opinió de l'analista de XTB Javier Urones, la renda variable espanyola està "més feble del que és habitual en aquest últim mes de l'any" i aquesta setmana ha rebut "un nou cop" amb el "complicat panorama electoral" que es presenta a Catalunya.





Per la seva banda, la resta de les borses europees ha posat fi a la setmana "amb lleugeres caigudes", mentre Wall Street va marcant "nous màxims històrics", explica l'expert.





"A falta de conèixer les conseqüències que la pressió independentista pugui tenir sobre les companyies espanyoles, el que està clar és que el panorama polític a Catalunya és realment molt complicat", ha valorat Urones, per a qui "sense un bloc clar que ofereixi majories suficients , els pactes seran de nou necessaris ".





Aquesta situació podria suposar un alentiment "en el millor dels casos" o un fre al creixement "en el cas més probable", apunta l'expert, que afegeix que, en tot cas "fer pronòstics no té gaire sentit".





Segons ha explicat, el selectiu encara el final de l'any cotitzant a prop de 14 vegades beneficis, una valoració "inferior a la seva mitjana històrica i clarament més baixa que la dels seus principals homòlegs europeus".