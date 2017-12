Imputats en la causa del 'procés' 19 diputats electes del nou Parlament

Junqueras, Puigdemont i Romeva.





El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que instrueix la causa contra l'anomenat 'Procés' per rebel·lió, sedició i malversació de cabals públics, manté com a imputats 19 dels diputats elegits en els comicis d'aquest dijous: deu d'ERC, vuit de JuntsxCat i un CatECP.





Llanera ha elevat aquest divendres a 28 el nombre de investigats en la causa: els 14 exmembres del Govern de Carles Puigdemont, els sis antics integrants de la Taula del Parlament, els líders de les entitats sobiranistes ANC i Òmnium Cultural, i els sis membres del comitè estratègic que acaba d'imputar.





D'ells, 19 han aconseguit un escó a les eleccions catalanes del 21D i la seva situació en el nou Parlament es pot veure condicionada per la investigació judicial en les pròximes setmanes i mesos. Són els següents:





LA LLISTA D'JUNTSXCAT





- Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat i cap de llista de la llista de JuntsxCat. Actualment està establert a Bèlgica.





- Jordi Sánchez, president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i diputat electe com a número 2 de JuntsxCat per Barcelona. Està a la presó provisional a la presó madrilenya de Soto del Real.





- Clara Ponsatí, exconsellera d'Educació i fugida a Bèlgica amb Puigdemont. Nombre 3 de JuntsxCat per Barcelona.





- Jordi Turull, exconseller de Presidència i actualment en llibertat sota fiança. Diputat electe per Barcelona, on va concórrer com a número 4 de JuntsxCat.





- Josep Rull, exconseller i actualment en llibertat sota fiança. Número 6 per Barcelona.





- Joaquim Forn, exconseller d'Interior i diputat electe per Barcelona, on anava de número set per la llista de JuntsxCat. Està a la presó provisional a la presó madrilenya d'Estremera.





- Lluís Puig Gordi, exconseller de Cultura i fugit a Bèlgica amb Puigdemont. Diputat electe com a número 2 de la llista de JuntsxCat a Girona.





- Lluís Guinó, diputat electe per Girona com a número 5 de JuntsxCat. Formava part de la Mesa del Parlament que encapçalava Forcadell i està en llibertat provisional després de dipositar una fiança de 25.000 euros.





Els primers de les llistes de JuntsxCat que no estan imputats són independents com Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes i número 7, Gemma Geis, vicerectora de la Universitat de Girona i cap de llista en aquesta província i el professor Josep Maria Forné, cap de llista per Lleida que ja va estar a JxSí, entre d'altres.





10 DE ERC





- Oriol Junqueras, president d'ERC i exvicepresident del Govern. Va ser el cap de llista d'ERC per Barcelona i està en presó provisional a la presó d'Estremera (Madrid).





- Marta Rovira, secretària general d'ERC i número dos de la llista d'ERC per Barcelona. Acaba de ser imputada i està pendent de prestar declaració davant del jutge Llarena.





- Raül Romeva, exconseller d'Exteriors i ara en llibertat sota fiança. Tot i que fa anys va ser eurodiputat d'ICV, el 2015 va encapçalar la llista de JxSí i ara és diputat d'ERC com a número 3 per Barcelona.





- Carme Forcadell, presidenta del Parlament en la legislatura recentment acabada. És diputada electa per Barcelona com a número 4 d'ERC i està en llibertat sota fiança.





- Carlos Mundó, exconseller de Justícia i número 5 d'ERC per Barcelona. Està en llibertat sota fiança.





- Toni Comín, exconseller de Sanitat i fugit a Bèlgica amb Puigdemont. Nombre 7 d'ERC per Barcelona.





- Josep Maria Jovè, 'mà dreta' de Junqueras a la Conselleria d'Economia i la 'agenda' ha nodrit bona part de la investigació de la Justícia. Ha tret escó per Barcelona com a número 11 de la llista d'ERC.





- Meritxell Serret, exconsellera d'Agricultura i cap de llista d'ERC per Lleida. Està a Bèlgica, a on va fugir en el grup de Puigdemont.





- Dolors Bassa, exconsellera de Treball en llibertat sota fiança. És diputada electa per Girona, on va encapçalar la llista d'ERC.





- Josep Lluís Salvadó, diputat per Tarragona com a número 3 d'ERC. També era a la Conselleria d'Economia de Junqueras com a exsecretari d'Hisenda.





UN DE CatECP





Joan Josep Nuet, membre de la Mesa del Parlament que va encapçalar Forcadell i diputat electe per Barcelona com a número 5 de la llista de CatECP. Milita a Esquerra Unida i Alternativa, la marca catalana d'IU.





Per contra, els exconsellers Meritxell Borràs i Santi Vila, en llibertat provisional i membres al seu dia del PDeCAT, no han concorregut a les eleccions, igual que Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural i en presó provisional a Soto del Real (Madrid) .





Tampoc han repetit en les llistes els altres tres membres de la Mesa del Parlament imputats en la causa: Lluís Corominas (PDeCAT), Anna Simó (ERC), Ramona Barrufe (PDeCAT).





La llista d'imputats es completa amb l'expresident Artur Mas; la dirigent de la CUP Anna Gabriel; la coordinadora general de l'PDeCAT, Marta Pascal; l'expresidenta del grup parlamentari de la CUP Mireia Boya; i la presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras. Cap d'ells era candidat el 21D.