Pedro Sánchez carrega contra el PP: "No es pot ser un partit gran sent anècdota a Catalunya"

Pedro Sánchez a la seu del PSC a Barcelona.





El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha assegurat que "no es pot ser un partit gran a nivell nacional sent una anècdota electoral a Catalunya", en al·lusió al PP, el partit menys votat a les eleccions, amb 3 escons.





Ho ha dit en roda de premsa a la seu del PSC amb el líder del partit, Miquel Iceta, després d'assistir a l'Executiva dels socialistes catalans per valorar els resultats de l'21D.





Sánchez defensa que "ha arribat l'hora que el Govern d'Espanya assumeixi les seves responsabilitats" després que els independentistes hagin tornat a sumar majoria d'escons al Parlament després de l'21D i que el PP hagi estat la última força.





Assenyala que és urgent que comenci a treballar ja per a posar solució a un problema que està "perjudicant la convivència a Catalunya, provocant desencontre en el conjunt d'Espanya i posant en risc la recuperació econòmica".





CONSEQÜÈNCIA DE L'IMMOBILISME





Segons la seva opinió, el que està passant és "la conseqüència de 10 anys d'immobilisme, de mirar cap a un altre costat i no tenir alternativa a l'independentisme" per part del PP, una cosa que contrasta amb les propostes que --segons defiende-- sí que té el PSOE.





Per això, emplaça al Govern de Mariano Rajoy a presentar una alternativa i estudiar-la amb el PSOE, si bé defensa que només un Govern socialista podrà solucionar la situació des de l'esquerra i la reconciliació.





També li ha recordat que el PP català "compta amb menys suports que una força antisistema" com la CUP, que té un diputat més, i ha reivindicat que això evidència que el PSOE és la força crida a liderar el canvi a Espanya.





"Dels dos grans partits cridats a governar, l'únic amb presència notable" en tots els territoris és el PSOE, ha dit, i ha afegit que l'independentisme només se li pot derrotar articulant un projecte alternatiu d'esquerres i integrador.





Ha insistit que el projecte del PP "està esgotat" i ha ofert, des de la lleialtat, la defensa del PSOE d'una reforma constitucional en clau federal per millorar l'encaix territorial.





CRÍTIQUES ALS INDEPENDENTISTES





També ha criticat els independentistes, "que han guanyat en escons però no en vots: si ahir no tenien majoria per iniciar el camí de la independència, avui menys".





"No es pot optar a intentar governar per a un 47% de catalans, perquè Catalunya necessita un govern per al 100%", i l'obligació del nou Govern és atendre a tots els ciutadans, pensin com pensin, ha defensat Sánchez.





També ha dit que els resultats del 21D legitimen als independentistes a formar un nou Govern, però no a seguir per la via unilateral: de fet, els ha instat a "prendre nota de no haver guanyat en vots i no haver rebut un mandat" per al rupturisme unilateral.





Preguntat per si ha estat un error donar suport l'aplicació del 155 de la Constitució, ha destacat que l'Estat "no tenia altra que recuperar l'autogovern trencat pel secessionista i restaurar la legalitat amb un article perfectament constitucional i legítim".