Comença l'epidèmia de grip, després de duplicar-se els casos l'última setmana

La incidència de la grip a Espanya s'ha duplicat en l'última setmana, segons les últimes dades de la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica de l'Institut de Salut Carlos III, superant per primera vegada el límit que marca l'inici de l'ona epidèmica d'aquesta temporada 2017-2018.





En concret, l'informe de l Sistema de Vigilància de la Grip i relatiu a la setmana del 11 al 17 de desembre ha registrat una taxa de 70,74 casos per cada 100.000 habitants, enfront dels 31,11 casos de la setmana anterior, superant així els 55,7 casos que s'havien fixat com a llindar basal d'aquesta temporada.





Les taxes d'incidència de grip superen aquesta setmana el seu llindar basal en sis xarxes sentinella (Andalusia, Cantàbria, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Madrid i País Basc), mentre que a Astúries ja es va superar en setmanes prèvies.





De fet, la comunitat asturiana és la més castigada per la grip, amb una taxa de 367,3 casos per cada 100.000 habitants, seguida de Castella i Lleó (170,9), País Basc (125,1) i Cantàbria (101, 7). Ja per sota de la mitjana nacional està Catalunya (54,3).

L'inici de l'epidèmia gripal té lloc per tant en la mateixa setmana que a la temporada passada, i s'assenyala una difusió regional, un nivell d'intensitat baix i una evolució creixent.





Per grups d'edat, s'observa un increment significatiu en les taxes d'incidència de grip en tots ells.





14 MORTS I 149 CASOS GREUS FINS AL MOMENT





A més, fins al moment s'han notificat 14 morts i 149 casos greus hospitalitzats confirmats de grip. Dels morts, 9 eren majors de 65 anys, 4 tenien entre 45 i 64 anys, i només un estava per sota d'aquesta edat, i tots ells presentaven factors de risc.





El 50 per cent dels casos va desenvolupar una pneumònia i la meitat havien ingressat en una Unitat de Cures Intensives (UCI). I dels onze casos que pertanyien a grups de risc en què està recomanada la vacunació, el 73 per cent no l'havien rebut.





Pel que fa a les hospitalitzacions, el 89 per cent presenta factors de risc, sent els més prevalents una malaltia cardiovascular crònica (43%), malaltia pulmonar crònica (33%) i la diabetis (27%).





I en els menors de 15 anys, la malaltia pulmonar crònica (8%), la malaltia cardiovascular crònica (8%) i la immunosupressió (8%).





El 70 per cent dels pacients va desenvolupar pneumònia i 53 casos van ingressar a UCI. I en aquest cas, el 75 per cent no havia rebut la vacuna antigripal tot i tenir-la recomanada per ser grup de risc.





D'altra banda, l'informe mostra que el 81 per cent de les deteccions sentinelles notificades des de l'inici de la temporada 2017-18 fins al moment són virus del tipus B.