Pep Guardiola crida el diàleg i li demana al PP que entengui la realitat de Catalunya

Pep Guardiola, entrenador del Manchester, llueix el llaç groc





L'entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha assenyalat aquest divendres que el resultat de les eleccions catalanes, amb una victòria del bloc nacionalista, ha demostrat "el que és Catalunya" i, després dels comicis, ha fet una crida al diàleg.

"Crec que Catalunya entén completament la realitat d'Espanya; Catalunya és gent que estima ser català i accepta altres opcions. Crec que és hora que Espanya, especialment el PP, entengui la realitat de Catalunya, que ahir va mostrar clarament el que vol", ha subratllat l'extècnic del FC Barcelona.

En la seva opinió, el resultat electoral, amb majoria d'escons per als partits independentistes, és un reflex d'aquesta realitat catalana. "Van ser unes eleccions legals i el poble català va mostrar el que és", ha defensat en roda de premsa prèvia al partit contra el Bournemouth a la Premier League.

Després de felicitar Ciutadans per la seva victòria amb 37 escons per a la formació d'Inés Arrimadas, Guardiola ha subratllat que "el més important" va ser l'alt nivell de participació, que va superar el 81 per cent, una xifra que ha qualificat com "increïble".

El tècnic del Manchester City, que ha comparegut amb un llaç groc a la solapa en solidaritat amb els exconsellers empresonats, ha reclamat la seva posada en llibertat i ha fet una crida al diàleg.

"Espero que les persones que estan a la presó puguin sortir el més aviat possible perquè no és just", ha defensat Guardiola, que ha demanat als polítics que "comencin a fer política, a dialogar, i oblidin als jutges". "Que comencin a fer el millor per a Catalunya i per a Espanya. Crec que això és el que tothom vol", ha emfatitzat.