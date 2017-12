Veneçuela: breu història de la crisi

La crisi econòmica, social i política que viu Veneçuela no va començar, com molts creuen, amb l'arribada del Comandant Chávez al poder, el 1998.





En realitat va començar amb el President Pérez, a principis dels anys 70. La nacionalització del petroli i l'auge econòmic malgastador que en va derivar, van marcar l'inici d'una política econòmica i social de "bonança" i grans negocis que, vint anys després , provocaria el "divendres negre" (la primera gran devaluació del bolívar i el primer control de canvi - RECADI) i després la revolta popular i els saquejos del "caracazo". Durant aquest període, la negligència de les necessitats de la gent, la corrupció i l'intent de corregir les desviacions a través de l'aplicació del "paquet neoliberal" (privatitzacions, increment del cost dels serveis i altres mesures), van potenciar el descontentament.





L'alçament militar del 4 de febrer, amb Chávez al capdavant i després la debacle bancària a mitjans dels 90 va tancar, amb brillantor, aquest període.





A partir d'allí es van obrir les portes al que avui entenem com a propostes populistes, disfressades de política d'esquerres i socialisme que Chávez va encarnar i molts, il·lusionats amb un canvi radical, vam donar suport.





El que va passar després: l'Assemblea Constituent, la nova Constitució, la vaga general i l'atur petrolier, el cop d'estat i la renúncia de Chávez, el retorn al poder, la seva mort i la designació del "elegit", produeix material per a diversos volums.





La veritat és que l'anàlisi de l'estat actual i la naturalesa de la crisi socioeconòmica, política i cultural a Veneçuela ensopega amb moltes dificultats, en part per l'absència d'informació fiable i actualitzada. Des de l'inici, el govern ha decidit amagar o manipular les xifres i indicadors estadístics en gairebé tots els àmbits, que permetria confirmar la seva profunditat. Els càlculs que s'han difós presenten grans variacions i les del govern no són fiables. Però també hi ha hagut un copamiento dels mitjans de comunicació per part del govern: tancaments de mitjans, coacció, compres forçades, autocensura i creació de nous mitjans audiovisuals i impresos.





La veritat és que a la data, l'economia veneçolana ha registrat la seva pitjor caiguda des de l'atur petrolier dels anys 2002-2003, tot i que la debacle es va iniciar a partir del 2007, amb una contracció que s'ha estimat entre 10% 3 i 18.6%. Els últims tres anys han estat de disminució consecutiva del PIB, el qual s'ha reduït en un 40% dels nivells de l'any 2013.





Per la seva banda els preus del petroli estan avui al voltant de 42 US $ per barril, lluny dels preus que van oscil·lar entre 80 i 100 dòlars entre 2011 i 2013; a més, la producció de petroli ha caigut a un milió 854.000 barrils diaris. Això és un milió de barrils menys dels que es produïen en l'any 2001.





Ja no produïm prou petroli lleuger ni benzina per al consum intern o per ser barrejat amb petroli pesat per al seu transport i refinació, i ho estem important, el que redueix significativament els beneficis. La principal refineria del país (Amuay), un dels complexos de refinació més grans del món, està treballant a menys del 50% de la seva capacitat instal·lada.





Com a conseqüència, el benefici net de la nostra empresa petroliera (PDVSA) es va desplomar de més de 9 mil milions de dòlars en 2014, a 830 milions de dòlars en 2016. Actualment (novembre de 2017), l'empresa està intervinguda com a conseqüència de l'obscena corrupció que es va posar en evidència, mantinguda durant els últims 12 anys.





Per la seva banda, la inflació a 2016-2017 es va situar entre 500% i 800%, i s'esperen nivells més alts per a l'any 2018. Per tercer any consecutiu s'ha produït un greu dèficit fiscal que ha vingut contraient la despesa pública, amb una reducció del voltant del 30% anual.





Les reserves internacionals van disminuir de 35 mil milions de dòlars en 2.009-10.000 300 milions de dòlars a l'abril de 2017.





Com si fos poc, el total del deute consolidat del país (deutes nacionals i externes, préstecs i bons emesos per la República i PDVSA), ascendeixen a 181 milions de dòlars. Això representa més del 80% del PIB, i és gairebé 18 vegades més que el total de les reserves internacionals del país. En els últims 3 anys, Veneçuela ha cancel·lat, per concepte de capital reemborsat i d'Interessos Pagats, la quantitat de 73 mil 359 milions de dòlars.





L'impacte socioeconòmic d'aquesta catàstrofe és terrible. El deteriorament general de l'activitat productiva i de les finances públiques ha tingut greus repercussions en les condicions de vida de la població, especialment en les àrees de salut, alimentació i de seguretat personal. Això constitueix una reversió dels més importants èxits socials del procés bolivarià. Els nivells de pobresa en termes d'ingressos monetaris, que s'havien reduït significativament entre 1999 i 2012, avui estan pitjor que els nivells que existien abans de l'inici del govern de Chávez.





Milers d'empreses productores i comerços, incloses les empreses estrangeres que es van instal·lar durant la bonança econòmica, s'ha anat, han tancat o han estat confiscades-expropiades. El cas de les línies aèries és patètic. Com el govern s'ha convertit en el principal, gairebé únic, generador de diners, ara la major part del comerç dels béns que són importats es mouen, corrupció mitjançant, en les xarxes informals de l'economia. L'escassetat de gairebé tot, especialment aliments i medicines, arriba a prop del 70% i no parlem dels preus.





Com a resultat visible, el 54% dels nens i molts adults veneçolans tenen algun grau de malnutrició o desnutrició.





Així mateix, la morbiditat i la mortalitat en sectors vulnerables (nens, gent gran, dones embarassades i malalts crònics) han crescut a xifres alarmants per l'absència de medicaments i insumos hospitalaris.





A això cal agregar-li el "corralito bancari". No hi ha prou bitllets de denominacions adequades als costos dels productes i el sistema de pagaments per via electrònica es troba col·lapsat. Els bancs, per ordre del govern, tenen limitada el lliurament d'efectiu, tant per taquilla com en caixers electrònics. Així que no hi ha diners efectiu circulant i les formes de pagament electròniques estan severament limitades.





En termes de salut pública, malalties com la malària i el paludisme, la tuberculosi, la diftèria i altres que havien estat eradicades o controlades, ha tornat pels seus furs. Per exemple, entre els anys 2015 i 2016, el nombre de casos de malària registrats al país es va incrementar en un 76%, passant de 136.402-240.613 casos.





En 2016/17, el país va tenir una taxa d'homicidis de 91 homicidis per cada 100.000 habitants, en segon lloc després del Salvador a tot el món.





Tot i que no hi ha xifres oficials, s'estima que uns dos milions de persones han abandonat el país en els últims tres anys, especialment joves, tant professionals com treballadors no qualificats, a la recerca d'un "futur millor" en altres llocs.





Davant la crisi del model petrolier rendista -extractivista- depredador que vam heretar i que Chávez va reforçar, el govern ha optat per empènyer el país en el camí d'una ampliació del patró establert, ara basat en la mineria a gran escala. El megaprojecte d'explotació de l'Arc Miner a la Guaiana, tindria devastadores conseqüències socials i ambientals tant immediates com a llarg termini. Afectaria part de la selva amazònica, destruint vastes àrees d'extraordinària diversitat biològica, amenaçaria les principals fonts d'aigua, així com les represes hidroelèctriques que subministren el 70% de l'electricitat que es consumeix al país i tindria greus efectes socials, econòmics i culturals sobre les ètnies originàries que habiten la regió.





Per la seva banda, el panorama polític no és millor.





Quan Nicolás Maduro va arribar a la presidència, a l'abril de 2013, ho va fer amb un nivell de legitimitat i de suport electoral molt més baix que el que va tenir Chávez fins a la seva mort. Va guanyar les eleccions amb una diferència de només 1,5% sobre Henrique Capriles, el candidat de l'oposició. Sobre això, el soroll de fons del frau electoral, se segueix sentint.





Una ruptura fonamental en el procés bolivarià es va produir quan, amb la victòria aclaparadora en les eleccions parlamentàries del 6 de desembre de 2015, l'oposició va aconseguir una majoria qualificada de dos terços en l'Assemblea Nacional (AN). Això implicava un canvi radical en la correlació de forces al si de l'Estat. Amb aquesta majoria, l'oposició a l'AN, d'acord amb la Constitució, podia nomenar els membres del Tribunal Suprem de Justícia (TSJ) i del Consell Nacional Electoral (CNE). Podria aprovar lleis orgàniques sense negociar amb els representants del govern. En lloc de reconèixer aquesta severa derrota i iniciar una profunda reflexió autocrítica sobre les seves causes, el Govern no va veure la necessitat de canvis en les seves polítiques i va atribuir la crisi i la victòria de l'oposició exclusivament al que s'ha denominat la "guerra econòmica" per part de la dreta i de l'imperi.





Aquests són components de l'assumpte però no són, en si mateixos, suficients per explicar la profunda crisi econòmica del país o els nivells de descontentament en la població.





El deslligui dels monstres de: la corrupció generalitzada, la burocràcia, genèticament ineficient, la inseguretat personal i jurídica, i les distorsions que genera una paritat canviària insostenible, conformen el marc-context de la crisi.





D'altra banda, els resultats de les recents eleccions per a governadors i alcaldes, van posar en evidència la consolidació d'una estructura electoral fraudulenta, la qual es va iniciar amb l'elecció de l'Assemblea Nacional Constituent, superant amb escreix les faules dels governs anteriors, i el propòsit és impedir o entorpir l'expressió de la voluntat genuïna de la gent a través del vot.





Aquesta estructura electoral fraudulenta, s'ha vingut construint des de fa temps, amb la complicitat del Consell Nacional Electoral (CNE) i el Tribunal Suprem de Justícia (TSJ).





El procés va incloure les següents accions:









L'impediment de la convocatòria del Referèndum Revocatori contra el President, el 2015.

La convocatòria a una Assemblea Nacional Constituent (ANC) sense la realització de la consulta popular que estableix la Constitució.

L'elecció dels membres de l'ANC sense algun mecanisme d'observació imparcial, testimonis o auditoria, i sense l'ús de tinta indeleble.

La suspensió inconsulta de les eleccions regionals per governadors, les quals estaven previstes per a desembre de 2016.

No permetre la inscripció de les organitzacions polítiques que adversan al govern, ni permetre l'ús de les seves targetes electorals.

L'escurçament excessiu, inconsulto i sense previ avís dels lapses per inscriure candidats a governadors (un o dos dies).

La impossibilitat de substituir candidats inscrits.

La reubicació inconsulta, i fins al dia anterior a les eleccions regionals, de centenars de Centres de Votació, afectant prop de 750 mil votants. Aquestes reubicacions no van ser informades al públic pel CNE.

L'ús massiu, públic i notori -gairebé obsceno- dels recursos de l'Estat, de grups violents i dels mitjans públics en suport als candidats del govern.

L'ús -públic i notorio- de missatges oficialistes d'intimidació i coerció als funcionaris públics, beneficiaris de Missions oficials i pensionats.

La creació d'organismes parallels, amb competència i recursos financers controlats pels governadors perdedors, en aquells Estats on va guanyar el candidat opositor.

L'exigència inconstitucional que els funcionaris electes es juramenten davant l'ANC, sota amenaça de desconeixement, destitució o presó.

La negativa d'obrir el Registre Electoral Permanent (REP) la qual cosa impedirà que prop d'1 milió de nous electors puguin inscriure.

Així doncs, sembla que el govern ha tancat l'última porta a la dinàmica democràtica, participativa i protagonista del poble veneçolà.









D'aquí en endavant el panorama aquesta marcat amb una mica de caos i molta incertesa.





Amb un lideratge opositor que segueix en desbandada, fragmentat i sense rumb conegut i un govern entestat a romandre "com sigui" al poder, enmig de les pugnes entre els diferents "grups d'interès" que el conformen, Veneçuela s'enfronta una significativa inestabilitat en aquest proper 2018. Mentrestant, la gent del carrer continua bregant amb les calamitats del dia a dia, sense que hi hagi cap anunci que ens permeti sotjar una millora en la crisi econòmica i social que ens aclapara.





Default, hiperinflació, escassetat, dèficit del sector intern i extern, bloqueig financer, sancions econòmiques, risc país, aïllament internacional, amenaça autoritària, són termes que estaran sobre la taula, potser amb massa freqüència.









"Veneçuela és avui un camp de batalla decisiu, no només en l'àmbit geopolític de les competències inter-imperials (Xina, Rússia, USA, UE). És també un terreny privilegiat de la confrontació d'idees, en debats crítics sobre com avançar en la direcció d'una societat democràtica postcapitalista que superi el patriarcat, l'antropocentrisme i el racisme, així com l'estat de guerra permanent i barbàrie que caracteritzen el món contemporani. Un debat reflexiu, crític, del procés polític veneçolà és indispensable si aquesta experiència ha de contribuir a la construcció d'un altre món, millor i possible".