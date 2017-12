Els accionistes del Banc Popular hauran de tributar pel bo de fidelització del Santander

Una agència del Banc de Santander





L'Agència Tributària ha fet públic un document en què aclareix que els exaccionistas i exobligacionistas de Popular que hagin acceptat el bo de fidelització dissenyat per Santander per compensar-los han d'integrar en la tributació per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), així com la pèrdua soferta per l'amortització dels seus títols com a conseqüència de la resolució del banc.

Concretament, en el cas dels exobligacionistas --extitulares d'obligacions, bons, preferents, deute subordinat o emissions no cotizadas-- que hagin acceptat el bo, Hisenda assenyala que han d'integrar a la base imposable de l'estalvi com a rendiment del capital mobiliari per la seva valor normal de mercat, sotmès a ingrés a compte.

Els acceptants poden compensar així el rendiment del capital mobiliari negatiu generat per l'amortització dels títols en la resolució, que es computarà per la diferència entre el valor de transmissió del títols, que és zero, i el d'adquisició dels mateixos. Aquest rendiment s'ha d'integrar en la base imposable de l'estalvi.

A més, hauran d'incorporar els interessos trimestrals que vagin rebent pel bo i també ho faran en concepte de rendiments del capital mobiliari. Es computaran per l'import íntegre dels interessos i, en el cas que venguin els bons al mercat, també es considerarà com a rendiment del capital mobiliari la diferència entre el valor de transmissió i el d'adquisició.

Per la seva banda, els exaccionistas de Popular que s'hagin adherit a l'oferta de bons de Santander hauran integrar també a la base imposable de l'estalvi, però en aquest cas per un guany patrimonial equivalent al valor de mercat de les noves obligacions.

Això possibilitarà també compensar la pèrdua patrimonial derivada de l'amortització de les seves accions el passat 6 de juny, l'import és la diferència entre el valor de la transmissió --cero euros-- i el d'adquisició. Aquesta pèrdua s'ha d'integrar en la base imposable de l'estalvi.

Així mateix, hauran de tributar pels interessos trimestrals que rebin a partir de març, que tindran consideració de rendiments de capital mobiliari, així com el guany per la venda dels bons en el cas que es produeixi.

RENUNCIAR A EMPRENDRE RECLAMACIONS





Si els antics titulars d'accions i obligacions de l'entitat amb dret a acceptar el bo no ho haguessin fet, han d'integrar en l'IRPF la pèrdua per la resolució de la mateixa manera que els que sí que ho van acceptar, amb la diferència que no podran compensar-la al no rebre el bo ni els seus interessos.

Santander va llançar el passat mes de setembre aquests bons de fidelització, dirigits a clients minoristes de l'entitat que van adquirir accions de Popular entre el 26 de maig i el 21 de juny de 2016, coincidint amb l'ampliació de capital de 2.500 milions d'euros que va llançar el banc llavors presidit per Ángel Ron.

A l'oferta també podien adherir-se els clients que van comprar obligacions subordinades computables com 'Tier 2' de les emissions del 29 de juliol i del 14 d'octubre de 2011 i les mantinguessin dipositades en alguna de les xarxes del Popular a Espanya o de Santander al moment de la resolució.

Es tracta d'obligacions perpètues emeses per Santander, amb 100 euros de valor nominal i que es podran amortitzar a partir dels set anys a voluntat del banc, prèvia autorització del Banc Central Europeu (BCE). Quan es produeixi la seva amortització, el titular rebrà el 100% del valor nominal del bo de fidelització.

Per accedir a l'oferta --el termini d'acceptació es va tancar el passat 7 de desembre-- calia renunciar "irrevocable i incondicional" a emprendre accions legals i reclamacions contra Santander. Si ja s'havien iniciat, havien de acabar-se.

Els bons s'han comercialitzat a través de les oficines de Santander, Popular, Banco Pastor, Openbank i Popular Banca Privada, a més de les de Popular Portugal al país veí.