Creix el pessimisme a la cúpula del PP després de la debacle electoral a Catalunya

Mariano Rajoy i Pedro Arriola, el seu assessor de confiança (El Confidencial Digital)





La reunió del comitè executiu nacional del PP, celebrat a penes hores després de les eleccions catalanes, va ser una galeria de cares llargues. Segons revela 'El Confidencial Digital', les crítiques a la campanya del "vot útil" empresa per Ciutadans van centrar les anàlisis. No obstant això, dirigents del partit culpen directament a Gènova, i al sociòleg Pedro Arriola, dels desastrosos resultats assolits a Catalunya, els pitjors de la història en aquesta comunitat.





Alts càrrecs del Partit Popular, amb els quals ha parlat 'El Confidencial Digital', denuncien que la clau d'aquesta debacle electoral el 21-D ha estat "haver-nos fixat en els altres i estar pendents dels altres, en lloc de fer política" . Una actitud que "ens ha allunyat dels nostres electors" i que ha provocat, entre altres coses, un important transvasament de vots en favor de Ciutadans.

L'ANÀLISI EQUIVOCAT D'ARRIOLA





Aquesta estratègia electoral, que qualifiquen de "a la defensiva", té com a autor intel·lectual, de nou, a Pedro Arriola. L'assessor de Rajoy torna a ser el principal assenyalat per dirigents de Gènova (i també en altres demarcacions territorials), que el culpen d'haver errat en l'anàlisi que va realitzar sobre Catalunya i en la resposta que calia donar.

Arriola va detectar que a Girona, Lleida i Tarragona tres escons del PP depenien de 300 vots, que probablement es anessin a Ciutadans. A partir d'aquí, el PP es va centrar en apel·lar al vot útil per intentar conservar-los, sense entrar en cap altre tipus d'argument. Així, es va insistir que el PP podia quedar-se sense escó en aquestes províncies per culpa de Ciutadans, i ressaltant a més que aquest diputat aniria a parar als independentistes.





Uns arguments de campanya, "més demoscòpics que polítics", que no han calat en un electorat que s'ha mogut en aquestes eleccions per "sentiments i pel cor". Aquests alts càrrecs del PP acusen Arriola de "voler donar aparença de ciència a alguna cosa que és molt voluble, com la política, i per això hem fallat".

Segons el diari digital, la conclusió d'aquests dirigents no deixa cap dubte sobre l'estratègia desenvolupada pel partit: "Mentre Acostades i Puigdemont han fet discursos, nosaltres hem fet comptes. I els resultats són els que són ".

En referència al candidat Xavier García Albiol, destaquen que "ha protagonitzat la millor campanya possible, tenint en compte la mala estratègia i planificació que hem desenvolupat. Li ha pogut faltar energia, però és molt difícil actuar sabent que tens tot en contra".

ANTECEDENTS A ANDALUSIA





Les fonts consultades per 'El Confidencial Digital' assenyalen que aquest "utilitarisme electoral", consistent a intentar només blindar un grapat d'escons per així intentar garantir una majoria, ja la va emprar Pedro Arriola fa anys a Andalusia, collint un altre fracàs de gran calat.





Uns plantejaments que poden repetir-se en les pròximes eleccions generals, si Rajoy segueix apostant pel arriolismo. "Cal tornar als missatges polítics i no als comptes demoscòpiques, perquè a sobre hi ha més partits en el tauler i Ciutadans ens ha arrabassat el discurs", apunten des de Gènova.

UNA APOSTA PER LA REFUNDACIÓ

Alguns càrrecs intermedis consultats per 'El Confidencial Digital' han adoptat un to molt B pel que ha passat, i fins i tot aposten sense embuts per la refundació del partit.

Al marge d'enquestes i sondejos, diversos d'aquests càrrecs relaten: "Quan en la teva pròpia família, els teus fills i els seus amics, comproves que les seves simpaties van cap Ciutadans, i que hi ha una desafecció real cap al PP, és evident que s'ha produït un canvi polític, que tindrà repercussions en pròximes eleccions autonòmiques i generals ". I afegeixen: "La marca PP és ara és un llast. No s'ha de tenir por d'una refundació. És necessària ".

I insisteixen que la reflexió al PP ha d'abastar tot. També la continuïtat del president de cara a les pròximes eleccions. "Si no, Ciutadans seguirà menjant-nos terreny en les autonòmiques i Pedro Sánchez pot arribar a la presidència en les generals".