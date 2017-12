FAES demana no responsabilitzar Albiol dels resultats electorals i aplaudeix Arrimadas

Inés Arrimadas i Xavier García Albiol (La Vanguardia)





La Fundació per a l'Anàlisi i els Estudis Socials (FAES) ha criticat que "no s'entén que el missatge pràcticament únic de la campanya del PP" per a les eleccions a Catalunya hagi anat dirigit a recordar als votants les decisions que ha hagut de prendre el Govern davant l'intent de secessió per part dels partits independentistes.

"És innegable que hi ha decisions que un Govern ha de prendre al marge dels seus eventuals efectes electorals. Aplicar l'article 155 de la Constitució ha estat una d'elles i, al marge del com i el quan es podria haver aplicat, el Govern va complir amb el seu deure fent-ho. Però assumir que la responsabilitat de govern i l'audiència electoral són incompatibles no és en absolut evident. i si això era així, llavors no s'entén ", ha valorat la fundació, en un comunicat per valorar els resultats de les eleccions autonòmiques a Catalunya.

En aquest sentit, subratlla també que el repartiment de vots i escons mostra que la situació dels partits independentistes "dista bastant de l'observació escoltada durant la campanya que considerava 'escapçat' l'independentisme", en referència a unes declaracions de la vicepresidenta del Govern , Soraya Sáenz de Santamaría.

FAES ha anticipat també que la reflexió en el si intern del PP "serà despatxada amb el desdeny, la humorada o l'habitual retret d'inoportunitat o deslleialtat" però ha advertit que, en tot cas, després dels resultats de les eleccions el Govern "haurà preparar-se per una situació política d'una extraordinària complexitat a la que haurà de fer front amb millor equipatge estratègic, discursiu i polític del que s'ha dotat fins ara ".

Així mateix, demana que la responsabilitat dels resultats dels comicis "no sigui carregada, injustament, sobre les esquenes del candidat" del PPC, Xavier García Albiol, ni s'atribueixi a Ciutadans, cosa que considera "insostenible". Per FAES, la candidatura liderada per Inés Arrimadasha aconseguit en aquestes eleccions "interpretar les exigències de molts centenars de milers de catalans" i oferir-los "una proposta d'esperança i convicció". "És evident que l'anomenat 'vot útil' constitucionalista ha anat a Ciutadans", valora en el comunicat.

"El triomf de Ciutadans és un èxit extraordinari que es constitueix en expressió de la mobilització cívica contra l'exclusió, el silenciament i la fractura", afirma la fundació, que assegura a més que aquest resultat "deslegitima les pretensions nacionalistes de arrogar-se la representació i la suposada veu autèntica dels catalans ".

A més, FAES posa en relleu que la votació del 21 de desembre no era ni sobre la Constitució, ni sobre la vigència de l'Estat de Dret ni sobre "els drets de tots els catalans com a subjectes de la ciutadania comuna que empara a tots els espanyols ". "Aquest és el primer i el més important missatge que han de rebre els que no han guanyat les eleccions ni representen el vot majoritari dels catalans", ha insistit.