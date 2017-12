Els pediatres recomanen controlar l'excés de dolç i els horaris de son dels nens aquestes vacances

Els pediatres demanen dedicar més atenció als hàbits infantils





L'Associació Espanyola de Pediatria (AEP) recomana als pares mantenir en la mesura del possible les rutines dels seus fills, com els horaris de menjars i son, durant les vacances de Nadal, així com vigilar l'excés de dolç i la seguretat en activitats lúdiques multitudinàries.





Aquesta societat científica ha publicat al seu web 'EnFamilia' l'especial 'Nadal saludables amb nens' amb una sèrie de consells per aquests dies de vacances, en els quals el menjar és un dels elements centrals de les celebracions.

De fet, els pediatres creuen que és un bon moment per ensenyar als nens nous costums i inculcar-los hàbits saludables basats en la ingesta moderada i el consum prudent de dolços. Així mateix, els tradicionals plats nadalencs ofereixen gran varietat de sabors per als més petits encara per descobrir, el que suposa una oportunitat per ampliar el seu paladar.

En aquest sentit, perquè els nens puguin provar diferents plats, és recomanable que ho facin en petites quantitats, per evitar afartaments i afavorir la degustació de diferents aliments. I una bona manera d'ajudar a fer la digestió és acabar el menjar amb fruita. És important també ensenyar-los que mastegar a poc a poc és bo per evitar ennuegaments i digestions pesades.

D'altra banda, l'AEP alerta de la importància de mantenir la seguretat a l'hora de posar les decoracions de Nadal de les llars, i prestar una major atenció als menors aquests dies en què es reben convidats i per tant les cases estan més enfeinades que de costum. Per això cal ser més cauts i no descuidar les mesures de seguretat, especialment si hi ha nens voltant.

Els adorns i els llums són elements molt atractius per als nens, que volen agafar-los i jugar amb ells, i per evitar possibles accidents, és convenient identificar possibles perills (escales, boles, xemeneies, endolls) i prendre mesures preventives per evitar que s'acostin a ells.

Finalment, l'AEP recorda que els nens han de mantenir una hora d'exercici diària fins i tot en vacances, ja que a causa dels dies lliures, la interrupció de les activitats extraescolars i el fred, les festes de Nadal poden afavorir el sedentarisme.

Per això, una bona opció és regalar joguines que s'animin a practicar-lo, com una pilota, una bicicleta o uns patins són regals ideals perquè es diverteixin alhora que exerciten el seu cos.