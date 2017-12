Ciutadans espera que els independentistes "actuïn en conseqüència" per formar Govern

Carlos Carrizosa, de Ciutadans, aquest dissabte a Barcelona





El número dos de Cs, Carlos Carrizosa, ha avisat aquest dissabte que el candidat de JuntsxCat, Carles Puigdemont, no podrà ser investit com a president de la Generalitat i ha demanat als partits independentistes que "a ctúen en conseqüència" dels canvis que mostren els resultats de les eleccions de dijous.

En declaracions als mitjans, ha assegurat que la victòria de Cs demostra que la majoria dels catalans vol un canvi, pel que considera que els independentistes "no poden seguir governant d'esquena a la majoria dels catalans com si res hagués passat" .

Carrizosa ha explicat que Cs esperarà a veure que fan els partits independentistes per formar Govern, però ha alertat que molts dels diputats elegits per JuntsxCat i ERC tenen una situació judicial que els dificulta exercir el càrrec: "Anem a deixar el món paral·lel, Puigdemont no pot fer de president mentre estigui fugat de la justícia ".

Ha reconegut que, malgrat el "triomf incontestable" de Cs, els partits no independentistes no han pogut aconseguir la majoria absoluta -que creu que els independentistes tenen gràcies a l'efecte de la llei electoral--, tot i que s'han quedat a pocs escons , ja que compta els 'comuns' per la seva oposició a l'independentisme.

Tot i així, ha reclamat als independentistes que "acusin de rebut que ells han retrocedit i ha guanyat un partit que ha estat recolzat majoritàriament pels catalans".

SORPRENENT GARCÍA ALBIOL





Carrizosa ha criticat al president del PP català, Xavier García Albiol, per dir que Cs hauria d'iniciar els moviments per intentar formar Govern: "Em sembla sorprenent que un partit que va estar en el grup mixt ens digui què hem de fer i què reunions hem de mantenir ".

Preguntat per si creu que l'opinió internacional sobre el procés independentista pot canviar després de les eleccions, ha defensat que no hi haurà canvis, ja que tots líders mundials "donen un complet suport a l'ordre constitucional espanyol democràtic".