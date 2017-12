El Barça se'n va del Bernabéu amb mitja Lliga a la butxaca

Messi celebra el gol





El FC Barcelona ha fet un pas de gegant en la baralla per conquistar el títol de Lliga després de derrotar el Reial Madrid al Clàssic (0-3) gràcies als gols de Luis Suárez, Lionel Messi, de penal, i Aleix Vidal, que serveixen als culers per estirar el seu avantatge al capdavant de la taula i establir una renda de 14 punts amb el seu etern rival.

Només queden dos partits per al final de la primera volta, però sembla, pel que mostra, que el Barça té més de mig títol a la butxaca. I ho va fer gràcies a la mossegada que li va pegar aquest dissabte al vigent campió. Un gran arrencada de la segona part va ser més que suficient perquè els culers es portessin el duel entre els dos colossos del futbol espanyol.

Messi va tornar a gaudir en terra hostil i ho va fer tot i el marcatge de Kovacic, l'antídot de Zidane per frenar l'argentí. La mateixa recepta que va funcionar a la Supercopa d'Espanya va ser la que va triar el Reial Madrid, imponent en els primers minuts, però descosit en el segon acte. Aquesta fragilitat defensiva va acabar tirant per terra qualsevol conat de reacció.

I això que el partit va arrencar d'allò més bé per als merengues, dominadors de l'espai i de les millors ocasions. Cristiano, als dos minuts, va ficar la primera que va tenir, però el seu cop de cap va ser anul·lat per fora de joc. A partir d'aquí, ia excepció d'una fuetada de Paulinho, que també va amenaçar amb un cop de cap posterior, el Reial Madrid va portar el pes i Ter Stegen ho va demostrar amb les seves parades, sobretot una al '7' portuguès en un xut creuat.

Per constatar la mala primera part del Barça, Benzema va allargar la nòmina d'ocasions blanques amb un cop de cap sensacional que va acabar al pal. El francès, que segueix negat amb el gol, va guanyar la posició a Vermaelen i va estar molt a prop d'inaugurar el marcador després d'una centrada de Marcelo. No obstant això, el domini local no es va traduir al marcador.





EL BARÇA DESPERTA A LA SEGONA PART





A la segona van canviar els papers. El Barça semblava l'equip necessitat i no va trigar a buscar les pessigolles a un Reial Madrid que va baixar molts enters. Ni Cristiano ni Benzema es trobaven a falta d'un soci en els metres finals que compensés la superpoblació de centrecampistes ideada per Zidane. El Madrid, en tot just cinc minuts, va perdre la seva brillantor de cop.

El cansament sumat el despertar blaugrana i l'aparició de Messi van acabar per decantar el partit cap al bàndol català. Primer va ser Suárez qui va avisar amb una rematada al cor de l'àrea i dos minuts més tard va arribar el gol de l'uruguaià.

El '9' culer va culminar una gran jugada iniciada per Busquets i seguida per Rakitic. El croat va trobar un passadís davant la sorprenent actitud d'Kovacic -no va deixar anar a Messi- i va lliurar la pilota als Sergi Roberto perquè aquest es la regalés a Suárez.

El charrúa va col·locar el 0-1 en el millor moment del Barça, a qui li van fer falta deu minuts per silenciar el Bernabéu. Però més callat es va quedar el coliseu de Concha Espina quan va arribar la jugada del segon gol. Carvajal va parar amb la mà una rematada en una jugada plena de rebots a l'àrea. L'àrbitre va expulsar al Pepinero i el de Rosario no va fallar des dels onze metres.

No li quedaven molts moviments a Zidane, que va decidir reconstruir la defensa ficant a Nacho i buscar el mordent perdut en els metres finals amb Bale i Asensio. Era l'última carta d'un equip que no va trobar la manera de fer mal als de Valverde. Ni tan sols a la desesperada. No era el dia per un Reial Madrid al qual tampoc li va valer l'èpica.

No va arribar aquest gol que intimidés als culers. Bale va errar sol al punt de penal i Ramos va topar amb l'espatlla de Ter Stegen. El Barcelona, per la seva banda, no va perdonar la golejada malgrat els errors d'André Gomes perquè Aleix Vidal, acabat d'entrar, va marcar el tercer a passada de Messi.