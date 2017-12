Puigdemont demana que el Rei aprofiti el missatge de Nadal per rectificar

Carles Puigdemont al costat del Rei Felip VI





El candidat de JuntsxCat, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest dissabte que el Rei Felip VI té una oportunitat en el missatge de Nadal perquè comenci la "rectificació".

En una entrevista de Reuters, ha criticat que en el seu discurs del 3 d'octubre el Rei "es va equivocar greument perquè va preferir ser el monarca del 155 i del Govern espanyol, que no el Cap d'Estat", pel que creu que va rebutjar formar part de la solució de la situació entre la Generalitat i l'Estat.

"Va ser gairebé la mateixa monarquia qui s'ha auto exclòs d'una solució futura", ha retret.

També ha sostingut que és una "contradicció" que pugui presentar-se a unes eleccions demanant la independència de Catalunya, guanyar-les i anar a la presó per complir el compromís electoral, segons ell.

Puigdemont ha afirmat que està "preparat per defensar la institució i el mandat de les urnes dels catalans", i que per això està a Bèlgica, ja que creu que des de la presó no podria fer-ho.

Puigdemont va presidir la Generalitat fins al passat 27 d'octubre, quan el Govern va aplicar l'article 155 de la Constitució davant la declaració d'independència aprovada al Parlament català. L'exmandatari català es troba a Brussel·les i s'enfronta a una ordre de detenció en territori espanyol acusat de rebel·lió, sedició i malversació.

En les eleccions del 21-D, Cs va ser la força més votada i la que més escons va obtenir (37), però els independentistes van aconseguir conservar la majoria absoluta al Parlament gràcies als 34 escons de JuntsxCat --Llista que encapçalava Puigdemont-- , els 32 d'ERC i els 4 de la CUP. ERC ja va avançar després de conèixer els resultats que donarà suport a una hipotètica investidura de Puigdemont.

TORNAR PROMPTE MILLOR A CATALUNYA

Per això, l'expresident ha manifestat que vol tornar "com més aviat millor" a Catalunya i que, si per ell fos, ho faria "ara mateix". A més, ha afegit que la seva tornada seria "una bona notícia per a Espanya".

Preguntat directament sobre si espera estar a la sessió inicial del nou Parlament, que com tarda tindrà lloc el proper 23 de gener, ha asseverat que això "seria el natural".