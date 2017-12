El PP denuncia 'ABC' per publicar una entrevista amb Arrimadas el dia de reflexió

Inés Arrimadas durant l'entrevista amb el diari 'ABC' (ABC)





El PP ha presentat una denúncia davant la Junta Electoral contra ABC en considerar que l'entrevista a la candidata de Ciutadans, Inés Arrimadas García, que es va publicar en aquest rotatiu madrileny el dia de la jornada de reflexió va vulnerar la prohibició de fer "propaganda electoral" el dia abans de les eleccions. Segons informa el propi diari, la denúncia acusa la publicació de no haver realitzat una "informació objectiva que no comporti propaganda electoral" i manté que hi va haver "ànim de vulnerar els principis" de Llei de Règim Electoral.

Els populars fins i tot demanen a la Junta Electoral que remeti la denúncia a la Fiscalia per si el fet d'haver publicat l'entrevista, que va obrir la portada del dia 20 amb una imatge a primeríssim primer pla de la candidata, pogués constituir un delicte conforme a l'article 144.1 de l'esmentada Loreg, el que implicaria una pena de tres mesos a un any de presó o multa de sis a vint, en aquest cas per al director Bieito Rubido.

El diari, per la seva banda, atribueix la denúncia del PP als seus "nervis" per les enquestes adverses i defensa que l'entrevista es va elaborar abans que tanqués la campanya electoral. Afegeix el rotatiu que en la mateixa edició del dia 20 "es van publicar diferents peces informatives sobre els mítings de tancament de campanya de les principals formacions polítiques (...) i la publicació està permesa per la llei en considerar activitat d'informació".