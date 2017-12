La creença que la pluja i la humitat aguditzen el dolor en les articulacions podria ser falsa

Cantant sota la pluja...





Un estudi de la Universitat de Harvard (Estats Units) sembla contradir la creença que els dies de pluja facin mal més les articulacions, després de constatar que no es produeix cap augment de les consultes mèdiques per aquest motiu.





Així es desprèn dels resultats d'un treball publicat per la revista 'British Medical Journal' en la seva edició especial per Nadal, que pretenia analitzar la creença que els canvis en les condicions climàtiques, com un augment de la humitat, la pluja o la pressió baromètrica, comportin un empitjorament del dolor de les articulacions o l'esquena, especialment en els que pateixen artritis.

Fins ara els estudis que han avaluat la relació entre els patrons climàtics i el dolor articular no han estat del tot concloents.

Per tractar de dissipar els dubtes, un equip liderat pel professor Anupam Jena va analitzar les dades de precipitacions diàries entre els anys 2008 i 2012, i els va comparar amb els de les consultes a metges generals motivades per dolor articular o d'esquena en més d'1 , 5 milions de nord-americans de més de 65 anys atesos al Medicare.

De les 11.673.392 consultes ambulatòries registrades per aquest motiu, un total de 2.095.761 (18%) van tenir lloc en dies plujosos. I després de tenir en compte diversos factors potencialment influents, com l'edat del pacient, el sexe, la raça i la presència de malalties cròniques (inclosa l'artritis reumatoide), van veure que la proporció de visites relacionades amb el dolor articular o d'esquena no es va associar amb la pluja el dia de la cita, ni amb la caiguda durant aquesta setmana o l'anterior.

A tall d'exemple, van veure que les taxes de dolor a les articulacions o l'esquena durant les setmanes amb set dies plujosos van ser similars a les setmanes en què no va ploure cap dia. Així mateix, anàlisis posteriors van descartar diferències per regió, grups d'edat o en funció de si patien artritis reumatoide o no.

Els autors aclareixen que es tracta d'un estudi observacional, de manera que no es poden extreure conclusions fermes sobre una possible relació causa i efecte.

No obstant això, els autors descriuen algunes limitacions de l'estudi, com la falta d'informació sobre la gravetat de la malaltia i el consum d'analgèsics de venda lliure, que no serien detectables en la seva anàlisi però que podrien influir en els resultats.