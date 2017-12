Els apoderats d'ERC aproven els resultats oficials del 21D

Un col·legi electoral





Els apoderats d'ERC han donat aquest dissabte els resultats de les eleccions catalanes del 21D com a bons, després d'analitzar les dades enviades pels apoderats del partit des de més de 7.200 meses electorals.

En una publicació en el compte de Twitter Apoderats.cat, han assegurat que amb les dades enviades pels apoderats el resultat "és exactament el mateix que el resultat oficial", que, segons ells, certifiquen la clara majoria absoluta dels partits independentistes i la derrota del bloc del 155.

Aquesta anàlisi s'ha produït després que el portaveu del partit, Sergi Sabrià, expliqués abans de l'inici de la campanya que ERC desplegaria 14.000 apoderats --tot i segons aquest compte de Twitter han estat 22.000-- amb l'objectiu d'assegurar que s'evités " qualsevol tipus de tupinada ".

Han explicat que durant la nit electoral van recollir dades de més de 7.200 meses electorals gràcies a una aplicació pròpia i via telefònica, i que durant el divendres van acabar de recollir les còpies de les actes de l'escrutini per comprovar els resultats i les incidències.

També han afirmat que la projecció que tenien de les primeres taules escrutades oferien un resultat semblant al que va resultar finalment, tot i que "cal afegir el vot exterior i acabar de resoldre les incidències, que es farà aquest diumenge 24 de desembre a l'escrutini general" .

Han assenyalat que les variacions que poden haver són mínimes i que només hi ha un escó que pot canviar entre el PP i Cs a Tarragona, i destaquen que van notificar 368 incidències durant la jornada, entre elles l'anul·lació de vots "que haurien d'haver estat vàlids, així com resultats que no quadren per culpa d'un vot i que allà mateix a la taula es va consensuar una solució ".