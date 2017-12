Almenys 200 morts per la tempesta Tembin que assola el sud de Filipines

La tormenta Tembin causa inundaciones y corrimientos de tierra





La tormenta tropical Tembin, que alcanzó las costas de Filipinas el viernes, ha causado al menos 200 muertos y docenas de desaparecidos en el sur del archipiélago asiático. Las cuantiosas lluvias que han caído en la isla meridional de Mindanao, más abundantes de lo esperado, han provocado severas inundaciones y desprendimientos que han sepultado pueblos enteros.

MÉS INFORMACIÓ Bombers realitzen 40 serveis per la tempesta a Barcelona i Girona

L'Agència Nacional per a la Prevenció de Desastres del país havia ordenat l'evacuació de les àrees costaneres i les properes a les ribes dels rius, però molts residents van optar per quedar-se a casa seva. Les pluges, que van assotar amb força a les províncies de Lanao del Nord i Lanao del Sud amb registres de fins a 500 mil·límetres, van provocar que les preses es desbordessin, el que va inundar diversos llogarets i va contribuir als corriments de terra. El Govern filipí ha declarat l ' "estat de calamitat" en aquestes dues regions.

Tembin, amb vents sostinguts de fins a 105 quilòmetres per hora i ratxes que arriben als 145, ha tocat terra aquest dissabte nit a l'illa de Palawan, on els residents també han estat avisats de la possibilitat que les fortes precipitacions provoquin riuades. Les prediccions de l'agència meteorològica local estimen que la tempesta afectarà el país durant tot el cap de setmana i s'allunyarà del seu territori dilluns. Llavors viatjarà, encara que amb menys força que l'actual, a través de la mar del Sud de la Xina cap a Vietnam, on es preveu que arribi el dia de Nadal.

Tembin va assotar el sud de Filipines tot just una setmana després que una altra potent tempesta tropical, Kai-Tak, provoqués almenys 54 morts al centre del país. En 2013, el supertifó Haiya, el més mortífer de la història recent del país asiàtic, va causar més de 7.000 morts i va deixar a desenes de milers de famílies sense llar després d'arrasar la ciutat de Tacloban i altres zones densament poblades de l'arxipèlag.