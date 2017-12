Temor entre crítics del PSOE davant el creixement de Cs que demanen a Sánchez una reflexió

Pedro Sánchez i Miquel Iceta en el tancament de la campanya del 21D





La remuntada que augurava Pedro Sánchez a la recta final de la campanya electoral del 21D va quedar en un estancament del PSC que sumat a l'auge de Ciutadans preocupa a Ferraz.





Les direccions del PSOE i del PSC reconeixen que els resultats de les eleccions catalanes no són els que esperaven. No obstant això, les primeres anàlisis apunten cap a una certa satisfacció per una tendència al creixement que, encara que tímidament, treu el cap a Catalunya per primera vegada en 18 anys.

No obstant això, en certs sectors del PSOE els resultats del 21D mereixen una anàlisi més profunda i una reflexió sobre el discurs territorial del partit i sobre les seves expectatives per al nou cicle electoral que arrencarà en un any. La preocupació sobre l'auge de Ciutadans és manifesta, així com amb la por que la formació de Rivera i Arrimadas erosioni les previsions més optimistes dels socialistes.

En qualsevol cas, a Ferraz insisteixen que la situació de Catalunya, i especialment ara, no es pot extrapolar a la resta d'Espanya: defensen que, en una situació molt polaritzada, els vots s'han anat als extrems i ha calat la idea que la llista d'Inés Arrimadas representava el vot útil. Però, a més, defensen que a qui més mal li fa aquest partit és el PP. Segons va comentar Pedro Sánchez aquest divendres, el partit d'Albert Rivera "competeix" amb el PP, perquè no ho fa "a l'esquerra". A l'espai del PSOE, va dir "fa temps ja va quedar resolta quina és l'alternativa que volien els ciutadans catalans i el conjunt d'espanyols".

No obstant això, per a alguns socialistes, aquesta anàlisi passa per alt que mentre el PSC ha passat dels 16 als 17 escons, el partit taronja ha pujat dels 25 als 37. La qüestió és que la millora dels socialistes catalans només arriba fins a arribar fins al seu segon pitjor resultat. Resultats que assenyalen com a responsables a Pedro Sánchez ia Miquel Iceta.

Aquestes mateixes fonts defensen que els seus companys catalans i la direcció federal haurien de preocupar pel color taronja que ha tenyit el "ja mític" cinturó vermell català. I tenir en compte que Ciutadans ha crescut en una societat "més progressista i d'esquerres" que la mitjana de molts altres comunitats en les que governa el PSOE. No ha funcionat, assenyalen, els durs atacs que han buscat situar a aquesta formació "en l'extrema dreta".

Segons revela la publicació digital 'Vozpópuli', per a aquests sectors crítics el resultat del 21D és una mala arrencada per a l'objectiu socialista de tornar a la Moncloa: un 13,9%, amb una participació de gairebé el 82%, és "una catàstrofe ", lamenten alguns socialistes. A més, contradiu el mantra que repetien fa una setmana a la direcció socialista, convençuts que des de les primàries del 21 de maig, el PSOE ha pujat tres o quatre punts a tot Espanya, un creixement que veuen ja estructural. I que a la primera no s'ha complert.

Però, més enllà de l'amenaça de Ciutadans i del temor que es visualitzi no com el rival en el seu espectre polític, sinó com l'alternativa al PP (i alguns socialistes parlen de sondejos interns en els quals el partit de Rivera apareix com el primer en intenció directa de vot), en alguns sectors del partit es qüestiona el discurs transversal del PSC i la seva estratègia en aquesta campanya, en què, més enllà del "error majúscul" de defensar indults per als presos independentistes, creuen que s'ha " punxat "en l'objectiu d'atraure un votant catalanista moderat.

Els socialistes catalans ha dedicat massa esforços, consideren, a un electorat que "senzillament no existia" i amb un discurs que pretenia acontentar massa. "Al PSC haurien d'acceptar d'una vegada que les tebieses i els complexos no ens porten enlloc", apunta un veterà socialista. El arriscat discurs territorial, estrenant fins i tot la plurinacionalitat en els Estatuts del PSOE, adverteix un altre, "no ha servit de molt" a Catalunya i no es pot esperar que sigui un discurs profitós a la resta d'Espanya.

Però, de moment, els retrets es creuen en privat i, en públic, cap dirigent ha volgut fer sang dels mals resultats dels seus companys ni assenyalar el secretari general, que, en la seva primera valoració, després de reunir-se amb la direcció del PSC , va evitar ahir qualsevol autocrítica. Segons la seva opinió, aquestes eleccions deixen el balanç que només els socialistes poden oferir el "projecte de reconciliació" que necessita Espanya.