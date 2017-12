Metro, autobusos i Tram adapten els seus horaris per les nits de Nadal i Cap d'Any

Els transports públics de Barcelona adapten els seus horaris





El metro de Barcelona tancarà a les 23.00 hores aquest diumenge per la nit de Nadal, i els autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) faran la seva última sortida a les 22.00 hores, hora en què també finalitzarà el servei el Tram.

El dia de Nadal, el Metro obrirà a les 5.00 hores i funcionarà fins a les 2.00 de dimarts a ser vigília de festiu, la mateixa hora en què tancarà el tramvia, han informat TMB i Tram en sengles comunicats.

Dimarts, per Sant Esteve, tots dos serveis funcionaran fins a la mitjanit, i no tancaran per Cap d'Any ni Metro ni Tram, que comptarà amb tramvies circulant ininterrompudament amb diverses freqüències entre les 22.00 i les 5.00 hores.